Rio2 avanza con sus planes de expansión y exploración de Mina Condestable, en Perú, luego de concretar su adquisición el 30 de enero de 2026. La compañía continúa con los trabajos de ingeniería y evaluación para incrementar la capacidad de procesamiento de la operación, mientras desarrolla iniciativas para mejorar la ley del mineral y ampliar sus recursos.

“En Mina Condestable, las operaciones siguieron desarrollándose según lo previsto. El proceso de integración sigue avanzando satisfactoriamente y se espera que concluya a principios del cuarto trimestre”, señaló Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2.

Entre abril y junio, Condestable procesó 725,970 toneladas de mineral y alcanzó una producción de 9.30 millones de libras de cobre, además de 4,451 onzas de oro y 74,374 onzas de plata. Para el periodo febrero-diciembre de 2026, Rio2 mantiene una previsión de entre 21,500 y 23,500 toneladas de cobre pagadero equivalente.

¿Qué hará Rio2 para ampliar su mina de cobre en Perú?

Rio2 continúa con la ingeniería básica, las estimaciones de costos y el cronograma para elevar la capacidad de procesamiento de Condestable hasta 10,000 toneladas por día (tpd). La minera canadiense también contrató consultores externos para avanzar en una evaluación preliminar de la ampliación y espera obtener durante el tercer trimestre de 2026 la aprobación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En mayo, Gestión informó que Rio2 esperaba obtener en el tercer trimestre la modificación del EIA para ampliar Condestable hasta 10,000 toneladas por día. La minera también evaluaba un programa piloto de clasificación de minerales tras realizar pruebas con material de baja ley y desmontes históricos.

Desde entonces, el proyecto avanzó: a mediados de julio, Rio2 firmó el contrato para la planta piloto, que prevé instalar en Condestable antes de noviembre de 2026. Actualmente, realiza los trabajos preliminares de infraestructura necesarios para su instalación.

La operación también avanza con la planta de filtrado de relaves, que ya produce residuos filtrados y será incorporada durante el tercer trimestre, como parte del cambio hacia un sistema de pila seca. Según Rio2, permitirá atender las necesidades de agua asociadas al aumento de capacidad.

Las leyes promedio fueron de 0.66% de cobre, 0.24 g/t de oro y 3.88 g/t de plata. La ley de cobre quedó por debajo de lo previsto por una mayor dilución interna en algunos tajos subterráneos, principalmente en junio, aunque fue parcialmente compensada por una mayor producción de oro de alta ley.

Los costos unitarios llegaron a US$39.5 por tonelada, 1% por encima del presupuesto, debido principalmente a limitaciones en la flota de transporte de gran volumen.

Condestable es una mina de cobre que coexiete con la agricultura en la provincia de Mala.

¿Cuánto invertirá Rio2 en la expansión y exploración?

Rio2 contempla US$22.044 millones de capital restante para Mina Condestable durante 2026, destinado principalmente a mantenimiento, la planta de filtrado de residuos, la preparación de la mina subterránea y exploración.

En exploración, ejecuta 46,480 metros de perforación diamantina, con un avance de 45% al cierre del segundo trimestre. En mayo, Gestión había reportado un programa de 45,000 metros. La siguiente etapa buscará recursos de cobre, oro y plata cercanos a la superficie en Condestable y Raúl, con potencial para una eventual explotación a cielo abierto.

A ello se suma la cartografía geológica y estructural de 46,000 hectáreas y los estudios de magnetometría con drones ya completados, que servirán para identificar nuevos objetivos de exploración.

El potencial de la operación también se refleja en su nueva estimación de recursos y reservas, con 82.1 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, 22.2 millones de toneladas de inferidos y 36.5 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Estas últimas respaldan, según Rio2, un VAN después de impuestos de aproximadamente US$710 millones y una vida útil de 14 años.

Rio2 adquirió Mina Condestable el 30 de enero de 2026; los resultados de la actualización corresponden al periodo posterior a la adquisición y hasta el 30 de junio.