La minera canadiense Kuya Silver elevó en 66% el tonelaje de material mineralizado extraído en la mina de plata Bethania durante el segundo trimestre de 2026, respecto al trimestre previo, con lo que alcanzó una producción récord y avanzó en su plan de expansión de la operación ubicada en Junín.

Entre abril y junio, la empresa extrajo 5.097 toneladas métricas de material mineralizado y procesó 23.912 onzas de plata, equivalentes a 30.559 onzas de plata, resultados que representan los niveles más altos obtenidos hasta la fecha en Bethania. Solo en junio, la producción alcanzó un récord mensual de 13.273 onzas equivalentes de plata, favorecida por una mejora en la ley del mineral.

El crecimiento de la operación también se reflejó en el desarrollo de infraestructura subterránea. Durante el trimestre, Kuya Silver avanzó 437 metros en labores de desarrollo y perforó y dinamitó 1.535 toneladas métricas de material destinadas a ampliar las operaciones mineras y preparar nuevas zonas de explotación.

Kuya Silver proyecta elevar la capacidad de producción de la mina hasta 350 toneladas diarias en la primera fase del proyecto. (Foto referencial: Andina)

Kuya Silver acelera la expansión de Bethania

La compañía señaló que estos trabajos forman parte de su estrategia para incrementar progresivamente la capacidad de producción de Bethania. En ese contexto, prevé instalar un sistema de doble cabrestante para la elevación de vagones, cuya entrada en operación está programada para octubre de este año, con el objetivo de optimizar la extracción de mineral y respaldar la expansión de la mina.

Como parte de sus planes de crecimiento, Kuya Silver mantiene la meta de elevar la producción hasta 350 toneladas diarias en la primera fase del proyecto. Para ello, continúa ejecutando un programa de desarrollo subterráneo que permitirá acceder a nuevas áreas de explotación y sostener el incremento de la producción en los próximos meses.

En el ámbito operativo, la empresa también reportó mejoras en la calidad del mineral y en la recuperación de plata hacia el cierre del trimestre. Según indicó, las optimizaciones implementadas en la secuencia de explotación permitieron elevar las leyes del mineral durante junio, mientras que las recuperaciones metalúrgicas continuaron mostrando una tendencia favorable.

El desarrollo subterráneo alcanzó un récord de 437 metros durante el segundo trimestre. (Foto: Andina)

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Planes de crecimiento de Kuya Silver en Perú

Con el propósito de acelerar el desarrollo del proyecto, Kuya Silver incorporará contratistas especializados para ejecutar labores de perforación y desarrollo subterráneo. Asimismo, avanza en el proceso para adjudicar la construcción de una nueva rampa interna, infraestructura que facilitará el acceso a vetas de mayor ley y respaldará el crecimiento futuro de la operación.

La empresa sostuvo que el incremento de la producción le ha permitido fortalecer su generación de ingresos y reducir el consumo de capital, situación que, junto con su posición financiera, le brinda mayor capacidad para continuar con los trabajos de expansión y ampliar las actividades de exploración en el distrito minero de Bethania.

Por otro lado, Kuya Silver informó que la mina Bethania no registró daños relevantes tras el sismo de magnitud 5,5 ocurrido el 19 de julio en Junín. No obstante, anunció que viene brindando apoyo a trabajadores y comunidades cercanas afectadas por el movimiento telúrico mediante asistencia directa y donaciones destinadas a las labores de emergencia.

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