La minera canadiense Rio2 reportó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, periodo marcado por el inicio de producción de la mina Fenix Gold, en Chile, y por la incorporación de la mina Condestable, en Perú, tras concretar su adquisición el pasado 30 de enero. La compañía destacó que la operación peruana comenzó a aportar flujo de caja inmediato gracias a la producción de cobre, oro y plata.

En el primer trimestre de 2026, Rio2 registró ingresos por operaciones mineras de US$24.6 millones y una utilidad neta ajustada de US$12.1 millones, frente a ingresos nulos y una pérdida ajustada de US$1.3 millones en igual periodo de 2025. Asimismo, la minera cerró marzo con una posición de caja de US$93.1 millones, casi el doble de los US$46.4 millones reportados al cierre de diciembre del año pasado.

Uno de los principales aportes provino de la mina Condestable, ubicada en Perú, que durante febrero y marzo produjo 6.4 millones de libras de cobre, además de 3,201 onzas de oro y 48,671 onzas de plata. La empresa prevé que la operación alcance entre 21,500 y 23,500 toneladas de cobre pagadero equivalente entre febrero y diciembre de 2026.

“El desempeño de la mina Condestable ha sido positivo y cumplió nuestras expectativas durante los primeros dos meses como propietarios”, señaló Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2. El ejecutivo agregó que la integración del equipo operativo peruano con la compañía continúa avanzando mientras la operación mantiene resultados alineados con lo previsto.

La minera canadiense espera obtener la aprobación de la modificación de la EIA durante el tercer trimestre de 2026. (Foto referencial: Andina)

Resultados del primer trimestre 2026

A nivel operativo, Condestable procesó más de 470,000 toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0.70%, además de contenidos de oro y plata superiores a lo presupuestado inicialmente. Según la compañía, si bien algunas leyes de cobre estuvieron por debajo de las proyecciones, ello fue compensado por una mayor recuperación de metales preciosos y menores costos unitarios de producción.

Rio2 también reveló que avanza en una estrategia de expansión para la operación peruana. Entre marzo y abril realizó pruebas de laboratorio sobre material de baja ley y desmontes históricos, logrando incrementar entre 1.4 y 1.6 veces la ley de cobre. A partir de estos resultados, la minera evalúa iniciar un programa piloto de clasificación de minerales con capacidad de entre 1,000 y 1,500 toneladas por día.

La compañía espera además obtener durante el tercer trimestre de 2026 la aprobación de una modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para ampliar la capacidad de procesamiento de Condestable hasta 10,000 toneladas por día. Paralelamente, desarrolla estudios de ingeniería y estimaciones de inversión vinculadas al crecimiento de la planta y de la mina subterránea.

Rio2 realizará trabajos geológicos y estudios de magnetometría con drones sobre 46,000 hectáreas de concesiones mineras en Perú, en busca de nuevos objetivos regionales de exploración. (Foto: Rio2)

Programa de exploración en Perú

En paralelo, Rio2 puso en marcha un programa de exploración en Perú que contempla 45,000 metros de perforación diamantina subterránea y trabajos geológicos sobre 46,000 hectáreas de concesiones mineras. El objetivo es ampliar recursos minerales, desarrollar modelos de reservas de corto plazo e identificar nuevas zonas con potencial de explotación a rajo abierto.

Actualmente, la mina Condestable emplea a 1,984 trabajadores, incluidos contratistas, de los cuales el 99% son ciudadanos peruanos. Asimismo, Rio2 informó que encargó a SLR Consulting la actualización de recursos y reservas minerales de la operación, cuyos resultados serían anunciados durante el segundo trimestre de 2026, en medio de los planes de expansión y crecimiento de la minera en Perú.