La Sunat recordó que este 27 de mayo se iniciará el cronograma de vencimientos para que las personas naturales sin negocio presenten su Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2025.

Para cumplir con esta obligación se debe utilizar el Formulario Virtual N° 709, disponible en el portal de la Sunat o en la APP Personas con su celular.

Más de 375,000 contribuyentes (personas naturales sin negocio) ya presentaron su Declaración de Renta 2025, adelantándose a los vencimientos. Este resultado evidencia un incremento de 117% en las declaraciones presentadas por los contribuyentes en comparación con el año anterior.

Cabe precisar que el cronograma de vencimientos se establece de acuerdo con el último dígito del RUC.

¿Quiénes deben presentar la Declaración de Renta 2025?

Las personas naturales sin negocio que en el 2025 obtuvieron:

Rentas de Quinta Categoría (en planilla) y, al mismo tiempo, dedujeron gastos de arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles.

(en planilla) y, al mismo tiempo, dedujeron gastos de arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles. Rentas de Cuarta (independientes) y/o Quinta Categoría y Rentas de Fuente Extranjera y determinen un saldo a favor.

(independientes) y/o y determinen un saldo a favor. Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría que hayan atribuido gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos.

También se debe considerar a quienes tengan un saldo a pagar por Rentas de Primera y/o Segunda Categoría y/o Rentas del Trabajo y/o Rentas de Fuente Extranjera, así como a los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto y/o hayan aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por Rentas de Cuarta Categoría.

Como en años anteriores, la Sunat ha puesto a disposición de los contribuyentes un archivo personalizado con información referencial que deberá ser verificada, completada o modificada antes de presentar la declaración.

Este documento contiene datos de las rentas obtenidas, gastos deducibles, retenciones y pagos del Impuesto a la Renta, así como de las retenciones del Impuesto a las Transacciones Financieras.

Para más información sobre los cronogramas de vencimientos y las facilidades implementadas por la Sunat para simplificar y agilizar la presentación de Declaración de Renta 2025, los contribuyentes pueden visitar el portal renta.sunat.gob.pe.