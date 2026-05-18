Sunat. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Sunat recordó que este 27 de mayo se iniciará el cronograma de vencimientos para que las personas naturales sin negocio presenten su Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2025.

Más de 375,000 contribuyentes (personas naturales sin negocio) ya presentaron su Declaración de Renta 2025, adelantándose a los vencimientos. Este resultado evidencia un incremento de 117% en las declaraciones presentadas por los contribuyentes en comparación con el año anterior.

Cabe precisar que el cronograma de vencimientos se establece de acuerdo con el último dígito del RUC.

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¿Quiénes deben presentar la Declaración de Renta 2025?

  • Rentas de Quinta Categoría (en planilla) y, al mismo tiempo, dedujeron gastos de arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles.
  • Rentas de Cuarta (independientes) y/o Quinta Categoría y Rentas de Fuente Extranjera y determinen un saldo a favor.
  • Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría que hayan atribuido gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos.
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También se debe considerar a quienes tengan un saldo a pagar por Rentas de Primera y/o Segunda Categoría y/o Rentas del Trabajo y/o Rentas de Fuente Extranjera, así como a los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto y/o hayan aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por Rentas de Cuarta Categoría.

Como en años anteriores, la Sunat ha puesto a disposición de los contribuyentes un archivo personalizado con información referencial que deberá ser verificada, completada o modificada antes de presentar la declaración.

Este documento contiene datos de las rentas obtenidas, gastos deducibles, retenciones y pagos del Impuesto a la Renta, así como de las retenciones del Impuesto a las Transacciones Financieras.

Para más información sobre los cronogramas de vencimientos y las facilidades implementadas por la Sunat para simplificar y agilizar la presentación de Declaración de Renta 2025, los contribuyentes pueden visitar el portal renta.sunat.gob.pe.

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