Citarán a ministro de Transportes y Comunicaciones por contrato “exprés” en Provías. Foto: Difusión.
Citarán a ministro de Transportes y Comunicaciones por contrato “exprés” en Provías. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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que se realizó por la licitación para un corredor vial en Cusco.

El objetivo de estas citaciones es para aclarar

El congresista Carlos Zeballos, miembro de la mencionada comisión parlamentaria, mencionó que

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El parlamentario mencionó que la jefa de Provías Nacional, Claudia Dávila, demostró con este hecho que no cuenta con la experiencia ni el conocimiento técnico necesario para el puesto.

“Hemos visto las acciones que ha estado realizando, sobre todo con la suspensión de la PMO en caso de la carretera central. Ahora, viene este tema de haber otorgado un nuevo contrato millonario (...) Esto lamentablemente”, mencionó Zeballos.

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Como se recuerda,

El proyecto tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los ciudadanos que viven en esta zona. Sin embargo, la rapidez con la que se levantaron las observaciones técnicas permitió que el contrato no se firmara con la empresa ganadora original, sino con otra que presentó una propuesta más cara.

El objetivo es para que se puedan aclarar presuntas irregularidades en los procesos de contratación rápida para el mantenimiento de un corredor vial en Cusco, tras la difusión de un reportaje. Foto: Cuarto Poder
El objetivo es para que se puedan aclarar presuntas irregularidades en los procesos de contratación rápida para el mantenimiento de un corredor vial en Cusco, tras la difusión de un reportaje. Foto: Cuarto Poder

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