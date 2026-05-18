La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citará al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y a funcionarios de Provías Nacional para que expliquen sobre el contrato “exprés” que se realizó por la licitación para un corredor vial en Cusco.

El objetivo de estas citaciones es para aclarar presuntas irregularidades en los procesos de contratación en dicho proyecto y establecer eventuales responsabilidades.

El congresista Carlos Zeballos, miembro de la mencionada comisión parlamentaria, mencionó que este tema ya había sido puesto en conocimiento semanas atrás cuando dialogaron directamente con el ministro de Transportes sobre denuncias vinculadas a obras que se estaban licitando pese a la existencia de medidas cautelares.

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El parlamentario mencionó que la jefa de Provías Nacional, Claudia Dávila, demostró con este hecho que no cuenta con la experiencia ni el conocimiento técnico necesario para el puesto.

“Hemos visto las acciones que ha estado realizando, sobre todo con la suspensión de la PMO en caso de la carretera central. Ahora, viene este tema de haber otorgado un nuevo contrato millonario (...) Esto lamentablemente”, mencionó Zeballos.

Como se recuerda, una contratación “exprés” se realizó en Provías Nacional, donde fueron adjudicados más de 260 millones de soles destinados al mantenimiento del corredor vial que abarca las zonas de Quimbiri, Kepashiato, Echarati, Quillabamba, Santa Teresa y el Puente Hidroeléctrica de Machu Picchu, en la región Cusco, por 5 años, según reveló Cuarto Poder.

El proyecto tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los ciudadanos que viven en esta zona. Sin embargo, la rapidez con la que se levantaron las observaciones técnicas permitió que el contrato no se firmara con la empresa ganadora original, sino con otra que presentó una propuesta más cara.