Vehículos de la Policía de San Diego estacionados durante un operativo tras un tiroteo registrado en el Centro Islámico de San Diego, en Estados Unidos. (EFE/ Omar Alonso).
Vehículos de la Policía de San Diego estacionados durante un operativo tras un tiroteo registrado en el Centro Islámico de San Diego, en Estados Unidos. (EFE/ Omar Alonso).
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Redacción Gestión
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, una mezquita ubicada 14 kilómetros al norte de San Diego (California), de acuerdo con información policial.

Según el Departamento de Policía de San Diego, cinco personas perdieron la vida tras el lamentable suceso: tres personas afectadas por las balas y dos de los tiradores.

Según las primeras pesquisas del FBI, los dos presuntos autores de los disparos fueron abatidos por “heridas de bala autoinfligidas”, y tendrían entre 17 y 19 años.

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Los restos de ambos implicados fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita —la más grande del condado de San Diego—.

También se supo que una de las víctimas civiles era un guardia de seguridad que ayudó a contener la balacera.

Scott Wahl, jefe de policía de San Diego,.

A su criterio, la investigación del crimen está bajo análisis y, hasta que se demuestre lo contrario, la abordan desde la perspectiva de crimen de odio.

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Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita; algunos de ellos eran menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

Con información de EFE.

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