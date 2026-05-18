Este lunes 18 de mayo se registró un tiroteo en el Centro Islámico de Clairemont, una mezquita ubicada 14 kilómetros al norte de San Diego (California), de acuerdo con información policial.

Según el Departamento de Policía de San Diego, cinco personas perdieron la vida tras el lamentable suceso: tres personas afectadas por las balas y dos de los tiradores.

Según las primeras pesquisas del FBI, los dos presuntos autores de los disparos fueron abatidos por “heridas de bala autoinfligidas”, y tendrían entre 17 y 19 años.

Los restos de ambos implicados fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita —la más grande del condado de San Diego—.

🇺🇸 | Tiroteo en el Centro Islámico de San Diego (California): Imágenes aéreas muestran a una persona tendida en un charco de sangre fuera del recinto.



Al menos tres personas muertas, incluido un guardia de seguridad y dos miembros del personal de la escuela islámica, según el… pic.twitter.com/u4Jo6L69BU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 18, 2026

También se supo que una de las víctimas civiles era un guardia de seguridad que ayudó a contener la balacera.

Scott Wahl, jefe de policía de San Diego, agregó que la investigación de este trágico suceso “requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”.

A su criterio, la investigación del crimen está bajo análisis y, hasta que se demuestre lo contrario, la abordan desde la perspectiva de crimen de odio.

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Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita; algunos de ellos eran menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

Con información de EFE.