Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1,150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, señaló la Policía Montada.

“Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura”, añadió el comunicado.

Imagen tomada de la cuenta oficial de la red social X del primer ministro canadiense, Mark Carney, que muestra un mensaje. Carney declaró estar "devastado" por el tiroteo de este martes en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, que ha dejado al menos diez personas muertas, y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas. Al menos diez personas murieron cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, según informó la Policía, y 25 personas resultaron heridas. EFE/ @markjcarney

El tiroteo en la localidad de Tumbler Ridge (Columbia Británica) y una casa colindante es uno de los más graves ocurridos en Canadá en los últimos cuarenta años.

La peor matanza de la historia canadiense, con 23 muertos, se registró hace apenas cinco años, en abril de 2020, en varias comunidades de la provincia de Nueva Escocia, en la costa atlántica del país.

La segunda con mayor número de víctimas, y la más grave en un centro educativo, costó la vida a 14 mujeres en la Escuela de Ingenieros de Montreal en diciembre de 1989.

La peor matanza en Canadá

Entre el 18 y el 19 de abril de 2020, Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años de edad, vestido con un uniforme de la Policía Montada y que se desplazaba en un vehículo similar a los policiales, acabó con la vida de 22 personas y dejó heridas a 25, tras disparar al azar en casas y en la vía pública a civiles y a fuerzas de seguridad.

La matanza comenzó en la pequeña población de Portapique y se extendió a zonas próximas antes de terminar en Enfield, cerca de Halifax, la capital provincial, donde el tirador fue abatido doce horas después de comenzar su ataque

Ataques en centros de enseñanza

La segunda peor matanza de los últimos cuarenta años en Canadá se produjo, como la de este martes, en un centro educativo, la Escuela de Ingenieros de Montreal, el 6 de diciembre de 1989.

Ese día, un hombre armado de 25 años llamado Marc Lépine desalojó a los varones de una sala del centro y mató a 14 mujeres antes de suicidarse. Además resultaron heridas otras 14 personas, diez mujeres y cuatro hombres.

El 28 de abril de 1999 un estudiante de la escuela superior W. R. Myers de Alberta resultó muerto y otro herido por los disparos de un estudiante de enseñanza media, menor de edad y que, según sus familiares, había sufrido acoso.

El 13 de septiembre de 2006 murieron dos personas en un tiroteo indiscriminado registrado en la cafetería de la Universidad de Dawson, en Montreal, en el que también sufrieron heridas 20 personas, tres de ellas muy graves.

El 22 de enero de 2016 cuatro personas, dos estudiantes hermanos y dos profesores, perdieron la vida por los disparos de un joven de 17 años en la Escuela Comunitaria de La Loche, una pequeña comunidad a unos 3,500 kilómetros al noroeste de Toronto.

Otras matanzas con múltiples víctimas

El 4 de abril de 1996 nueve miembros de una misma familia que se disponía a celebrar una boda fueron asesinados a tiros por el marido de una de las víctimas, que se quitó la vida después de escribir una nota pidiendo disculpas por lo ocurrido.

Entre el 4 y el 5 de septiembre de 2022 diez personas murieron tras una serie de apuñalamientos registrados en trece escenarios distintos de la provincia canadiense de Saskatchewan, en el centro de Canadá. Las autoridades informaron posteriormente de la muerte de los dos presuntos agresores, dos hermanos de 30 y 31 años.

Y el 25 de abril de 2025 un conductor causó 11 muertos tras arremeter son su vehículo contra decenas de personas que asistían a un festival callejero en la ciudad de Vancouver, en la costa del Pacífico canadiense. El presunto autor de los hechos sufría problemas mentales y carecía de antecedentes penales.