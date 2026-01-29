El Gobierno de Estados Unidos podría tener un cierre parcial a partir de este sábado 31 de enero, si los senadores demócratas no apoyan la partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional en plena crisis por la muerte de Alex Pretti, por disparos de agentes fronterizos en el estado de Minnesota.

El cierre, que paralizaría las actividades habituales de la administración federal, se sumaría al paro de 43 días que ya vivió Estados Unidos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025 y que se convirtió en el más largo de la historia del país.

Tras la polémica por el caso Pretti, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada no iba a proporcionar los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de 6 proyectos de ley de asignaciones si se incluye la medida actual de financiación del Departamento de Seguridad, responsable de inmigración y aduanas.

Los demócratas exigen retirar ese capítulo del paquete presupuestario, mientras avanzan en los otros cinco proyectos de gasto.

Los senadores Thom Tillis, Bill Cassidy o Lisa Murkowski pidieron una investigación completa por la muerte de Pretti y el independiente Angus King advirtió que podría bloquear el paquete si la financiación migratoria no se modifica y llegó a considerar las acciones federales como “fuera de la Constitución”.

El cierre parcial del Gobierno afectaría a servicios federales clave y podría aumentar la incertidumbre económica en un momento de debilidad máxima del dólar y con emergencias por los temporales de frío.

La tormenta de nieve que cruza Estados Unidos se suma a la tensión política que obligó a cancelar la sesión del Senado del pasado lunes 26 de enero, reduciendo aún más las horas disponibles para negociar antes del viernes 30.

Elaborado con información de EFE.