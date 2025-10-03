El Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos permanece cerrado al público el primer día del cierre del Gobierno estadounidense en Washington D. C., el 1 de octubre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Gobierno de Estados Unidos inició el miércoles 01 de octubre un cierre administrativo parcial debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar las agencias federales.

