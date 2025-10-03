En el Senado estadounidense, los demócratas condicionaron la aprobación de una extensión presupuestaria a un aumento de recursos destinados a sanidad, mientras que los republicanos los acusaron de querer destinar fondos a servicios de salud para migrantes en situación irregular.

En tanto, los efectos de este cierre se sienten en Estados Unidos. Museos y monumentos cerrados, controladores aéreos sin sueldo, embajadas estadounidenses en diversos países con servicios restringidos, entre otros más.

¿Cómo se llegó a esto?

María Amparo Cruz Saco Oyague, profesora de la Universidad del Pacífico e investigadora CIUP, precisó que el presupuesto federal para el período 2025-2026 no ha sido aprobado por el Congreso estadounidense, lo que ha generado la suspensión de empleos para aproximadamente 700 mil personas y la continuación de labores sin paga para otra cantidad similar.

Sin embargo, se mantienen solo servicios considerados esenciales, como el correo, transporte ferroviario, control aéreo y migración con normalidad. En tanto, los servicios diplomáticos, como embajadas y trámites de visas, se mantienen con restricciones, pero podrían desacelerarse si el impase persiste.

La especialista precisó que el retraso en la aprobación presupuestaria responde a profundas divisiones políticas y a propuestas controversiales, como la reducción de impuestos para los sectores de mayores ingresos, la disminución de los beneficios del programa de salud Medicaid para familias de bajos ingresos y el recorte de ayuda exterior (con Usaid), además de la reducción de subvenciones a medios de comunicación semipúblicos.

“En marzo de este año, cuando se aprobó por mayoría simple el presupuesto preliminar en el congreso, hubo una gran discusión política porque el liderazgo del Partido Demócrata, partido de oposición, dijo que no era el momento de darle aún más poder al Ejecutivo. Si se hacía un “shutdown”, parecido a lo que está pasando ahora, sería muy peligroso porque el gobierno aprovecharía para cortar aún más los programas. Entonces, hubo un poco de desconcierto y el Partido Demócrata estuvo dividido”, añadió. Sin embargo, dijo que el Partido Demócrata, ahora, está unido en su decisión de oponerse al presupuesto federal presentado por el gobierno.

Cruz Saco Oyague precisó que cierres de servicios federales anteriores, iniciados en febrero y marzo, han generado despidos masivos y la reducción de personal en oficinas federales, lo que se traduce en búsquedas de trabajo y dificultades económicas para muchas familias. Además, los servicios de inmigración y seguridad doméstica han crecido, y la Corte Suprema ha autorizado la detención y deportación de personas sin documentos.

“Otro punto es que, desde el 01 de octubre, hay 700 mil personas quienes no irán a trabajar y quienes no recibirán pago y otro tanto, que sí tienen que ir a trabajar, pero no se les va a pagar. Ya hubo reducciones inmensas de personal en muchísimas oficinas federales. En tanto, hay exempleados públicos en Washington D.C. buscando trabajo, que son miles”, acotó.

Posibles impactos comerciales en Perú

Cruz Saco Oyague mencionó que, para Perú, Estados Unidos sigue siendo un socio comercial relevante que representa el 18% de su comercio exterior, siendo una importante fuente de inversión directa.

Por lo tanto, el cierre del Gobierno Federal podría ralentizar procesos aduaneros, embarques y trámites, afectando tanto exportaciones (cobre, frutas, productos pesqueros) como importaciones (maquinaria, trigo, harina), y una prolongación podría generar un incremento de precios.

“Podría haber retrasos y cuando los hay puede haber un poco de escasez y pueden subir algunos precios. Puede haber un poco de volatilidad. Según especialistas, el crecimiento económico en Estados Unidos puede reducirse en entre - 0.1 y- 0.2% por semana. (…) Eso afecta el crecimiento y por lo tanto podría caer la demanda de Estados Unidos por las exportaciones peruanas, un poco. Es una posibilidad”, añadió.

Finalmente, mencionó que los efectos inmediatos para Perú serán leves e indirectos, pero deben monitorizarse semana a semana. La crisis social y política en Estados Unidos se profundiza, y el cierre presupuestario es solo una dimensión de un escenario conflictivo con repercusiones económicas y diplomáticas en el ámbito internacional y en países socios comerciales como Perú.

“Otro punto es que desde hoy hay 700 mil personas no van a trabajar y que no reciben pago y otro tanto que sí tienen que ir a trabajar, pero no se les va a pagar. Ya hubo reducciones inmensas de personal en muchísimas oficinas federales. En tanto, hay exempleados públicos en Washington buscando trabajo, y miles. Eso ya empezó”, acotó.

El cierre ha generado la suspensión de empleos, museos y monumentos cerrados, embajadas estadounidenses en diversos países con servicios restringidos, etc. En Perú, hay dos tipos de panoramas que podría enfrentar mientras dure esta contingencia. (Imagen: Andina)

¿Esto afectaría al Perú?

El economista Jimmy Astocóndor, de Pacifico Business School, indicó que el impacto económico es mucho mayor en Estados Unidos que en Perú. Mencionó que el cierre del gobierno en 2018 - también durante la administración de Trump que duró alrededor de 34 días - ocasionó una reducción del 0.4% en el PBI estadounidense.

“Perú (en ese cierre del gobierno en 2018) siguió creciendo, pero el impacto directo fue en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno federal lo que hace es que ciertas unidades se desactivan temporalmente, con licencias sin sueldo. Ahí es donde se tiene el mayor shock”, mencionó.

El especialista añadió que en Perú el efecto es mínimo, aunque mencionó que, en el caso de la embajada de Estados Unidos en Lima, la principal consecuencia sería el retraso en las citas para visas.

“En el caso nuestro sería el tema de visas, aunque no había citas hasta antes de este cierre del gobierno federal hasta el año 2027. O sea, ya está cubierto todo el 2026”, añadió.

El posible panorama positivo

A pesar de ello, Astocóndor mencionó que podría ocurrir un impacto indirecto sobre el Perú, con respecto al fortalecimiento del sol peruano, el cual podría continuar en este cierre, aumentando su apreciación frente al dólar.

Explicó que el cierre de gobierno en Estados Unidos, al generar incertidumbre y vulnerabilidad en su economía y elevar la deuda externa, empuja a los inversionistas hacia mercados emergentes como Perú. Esto favorece la apreciación del sol y puede traer ventajas temporales para la economía peruana, como mejores rendimientos y oportunidades en inversiones con monedas fuertes.

“Por ejemplo, pasan de plazas americanas a plazas emergentes como el Perú, donde puede, eh, la apreciación del sol puede tener un mayor rendimiento real. El tipo cambio podría tener un efecto a la baja, al menos por la temporalidad”, acotó.

Añadió que el mercado peruano y su sector empresarial pueden aprovechar esta situación mientras dure, sobre todo por el tipo de cambio favorable. Las empresas podrían tomar posiciones en moneda extranjera o aprovechar derivados mientras el dólar esté bajo, mejorando el pago de sus obligaciones externas.

“A nivel de inversores, hay una oportunidad de el manejo de flujos de liquidez a través de bonos soberanos, premiando una rentabilidad real con la potencial apreciación del sol en niveles de tasas. Ahí sí pueden haber umbrales de rentabilidad”, mencionó.

Finalmente, comentó que, al resolverse el cierre y aprobarse el presupuesto en Estados Unidos, la situación tendería a normalizarse. Sin embargo, podría haber efectos residuales, como una expectativa de reducción en la tasa de referencia estadounidense si el PBI norteamericano cae, lo que elevaría la migración de dólares al Perú.

“Es el efecto natural por la decisión del Gobierno Federal, podría acelerar o confirmar una reducción de la tasa referencia americana que podría generar una oportunidad de una mayor migración de dólares al Perú y un tipo de cambio mucho más bajo. Yo digo, esa expectativa, podría ser una confirmación de bajada, porque se tiene que alentar que la economía americana nuevamente se active”, puntualizó.

Un agente de policía junto al Capitolio de Estados Unidos durante el cierre del Gobierno en Washington D. C., el 27 de diciembre de 2018, una crisis provocada por una disputa entre el presidente Donald Trump y los demócratas por fondos para construir un muro en la frontera del país con México. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Getty Images