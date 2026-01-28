El yen se desplomó frente al dólar después de que el secretario del Tesoro Scott Bessent negara que Estados Unidos está interviniendo en el mercado de la moneda japonesa.

Los comentarios de Bessent hicieron caer con fuerza al yen frente al dólar, frenando una racha de tres jornadas de avances. Al mismo tiempo, el billete verde repuntó luego de que Bessent reiterara que Estados Unidos siempre tiene preferencia por una moneda fuerte, en una entrevista con CNBC.

El movimiento se suma a una semana volátil en el mercado cambiario, que incluyó una fuerte venta del dólar el martes después de que el presidente Donald Trump dijera que no le preocupa un billete verde más débil.

Eso también ocurrió en medio de crecientes especulaciones desde el viernes de que funcionarios de Estados Unidos y Japón podrían intervenir para apuntalar al yen.

El yen se desploma tras los comentarios de Bessent sobre los mercados de divisas | La caída intradía de la moneda japonesa es la más pronunciada en más de un mes

“El panorama general para el yen es alcista independientemente de si hay intervención o no”, dijo Elias Haddad, jefe global de estrategia de mercados en Brown Brothers Harriman & Co. “Las preocupaciones sobre la prodigalidad fiscal de Japón están sobredimensionadas, dado que el crecimiento supera cómodamente los costos de endeudamiento”.

Las ganancias del dólar recortaron parte de las pérdidas de esta semana, con el índice del dólar de Bloomberg hundiéndose hasta el nivel más bajo en casi cuatro años.

El desplome ayudó a empujar tanto al euro como a la libra a los niveles más altos desde 2021, mientras que el franco suizo alcanzó su máximo desde 2015. En Asia, el won surcoreano y el ringgit malasio lideraron las alzas frente a la moneda de Estados Unidos. El oro subió a un nuevo récord por encima de US$ 5,300 la onza.

Nuevo récord del oro

El precio del oro registraba en la tarde de este miércoles un ascenso de un 2.2% y trataba de consolidar los US$ 5,300, nivel que ha perforado a primera hora de esta mañana para firmar un nuevo máximo histórico.

En concreto, según datos de Bloomberg, el metal dorado se situaba a las 18.30 horas (17.30 GMT) en los US$ 5,296, manteniéndose muy próximo a la barrera de los US$ 5,300. En los primeros compases de esta jornada, la onza de oro ha firmado un nuevo máximo histórico en los US$ 5,311.08 la onza mediante un ascenso de un 2.53%.

De esta manera, el oro continúa con las subidas de esta semana, del 5.09%.

En lo que va de 2026, el valor del metal precioso se ha encarecido más de US$ 980 por onza, lo que supone una revalorización superior al 22% respecto al cierre del año pasado (US$ 4,315.09).

Las subidas de la jornada se justifican en la debilidad del dólar y a la espera de que se conozcan las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Cabe recordar que el oro y el dólar mantienen, según la teoría clásica, una correlación inversa, ya que cuando baja el ‘precio del dinero’ (los tipos de interés) son necesarios más dólares para comprar lingotes, en tanto que una política monetaria dura presiona el precio del metal.

Los expertos explican a su vez que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación por la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.

De igual manera, el precio de la onza de plata se ha revalorizado hasta los US$ 114.6.

Este miércoles, el metal subía a las 18.30 un 2.25%.

En lo que va de semana su precio ha subido US$ 10, desde los 104.34; en 2026, lo ha hecho en unos US$ 32, un incremento del 44%.

Manuel Pinto , analista de XTB, señala que “la debilidad de las divisas, el crecimiento de la deuda, los recortes de tipos, los estímulos fiscales y la incertidumbre política explican las fuertes revalorizaciones del oro y la plata”.

Apunta que “pese a las subidas acumuladas, mantienen intactos los fundamentos para prolongar su tendencia alcista”.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE