El Ministerio de Educación (Minedu) acelerará las acciones legales y administrativas para recuperar terrenos del Estado destinados a la educación que permanecen ocupados por terceros como parte de la estrategia para ampliar la infraestructura educativa. Así lo anunció el titular del sector, José Antonio Chang.

“Los terrenos del Estado destinados a la educación deben estar al servicio de los estudiantes. No podemos tener espacios que pertenecen a todos los peruanos ocupados durante años mientras nuestras escuelas necesitan crecer y mejorar”, señaló Chang.

Indicó que la decisión acompaña el compromiso anunciado por la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori, de construir 500 colegios por año.

Para el ministro, alcanzar esta meta requiere contar con terrenos saneados, disponibles y jurídicamente habilitados para ejecutar nuevos proyectos.

Actualmente, 58 instituciones educativas públicas y 8 institutos de educación superior tecnológica públicos de Lima Metropolitana presentan situaciones de ocupación precaria.

Entre los casos de mayor dimensión figura la IE 8177 El Rosario de Jicamarca, en Carabayllo, cuyo predio tiene 30 240 m², de los cuales 29 078,05 m² permanecen ocupados por terceros, informó la Agencia Andina.

En Breña, la IE Emblemática Mariano Melgar busca recuperar más de 12 000 m², mientras que la IE 0004 Mariano Melgar “Marianito” busca recuperar aproximadamente 3000 m² de área deportiva.

“Estamos hablando de terrenos públicos que fueron destinados a la educación. Nuestro deber es recuperarlos y ponerlos nuevamente al servicio de los estudiantes”, enfatizó Chang.

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El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, informó que el Minedu viene coordinando con la Procuraduría Pública, las UGEL y la DRELM las acciones legales y administrativas para acelerar la recuperación de estos espacios, de acuerdo con la situación jurídica de cada predio.

Aleman explicó que existen terrenos utilizados por terceros como campos deportivos privados, estacionamientos, carwash y para actividades particulares, pese a estar destinados al servicio educativo.

Actualmente, 58 instituciones educativas públicas y 8 institutos de educación superior tecnológica públicos de Lima Metropolitana presentan situaciones de ocupación precaria. Foto: GEC.

En algunos casos, estas ocupaciones dificultan incluso la ejecución de proyectos de reconstrucción y ampliación, como ocurre con la IE Inca Garcilaso de la Vega.

La situación también alcanza a institutos públicos. Uno de los casos de mayor dimensión es el IEST María Rosario Aráoz Pinto, cuyo terreno tiene aproximadamente 70,000 m² y permanece ocupado por un inquilino precario desde hace más de 13 años.

El Minedu continuará priorizando la recuperación de estos terrenos para contar con espacios disponibles y saneados que permitan construir, ampliar y reconstruir instituciones educativas, en concordancia con la meta de incrementar la infraestructura educativa del país, anotó Chag.

“Cada terreno recuperado abre la posibilidad de construir mejores escuelas y atender a más estudiantes”, concluyó el ministro.