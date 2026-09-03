El ministro de Educación, José Antonio Chang, indicó que se realizará el proceso de evaluación censal de los docentes, como parte de una estrategia para conocer de el desempeño y los resultados que alcanzan los estudiantes.

En entrevista a Exitosa, el titular del Minedu dijo que los maestros deberán asumir la evaluación y capacitación permanente como parte de su desarrollo profesional. La medida busca establecer con mayor claridad qué están logrando los profesores en las aulas y cuánto avanzan sus alumnos. “Este es un proceso paulatino y progresivo”.

Recordó que durante su anterior gestión ministerial se realizó una evaluación, se estableció una línea de base y se capacitó a los docentes. Según explicó, el objetivo ahora será recuperar ese mecanismo, pero incorporando nuevas herramientas para observar directamente el trabajo de los profesores.

Escuelas nuevas

En otro momento, el ministro Chang, señaló que el Gobierno utilizará todas las herramientas del Estado para avanzar en temas de infraestructura educativa.

Así, detalló que el Gobierno de Keiko Fujimori empleará todos los recursos disponibles y que la meta de su sector es construir 2 mil nuevos colegios, aunque precisó que su ejecución estará sujeta a la disponibilidad presupuestal.

“Hoy en día para construir una escuela nueva se necesita hacer un expediente técnico, luego convocar a un proceso. Es decir, si lo quisiéramos hacer bajo un régimen regular, tendríamos que demorarnos entre dos o tres años para la construcción de una escuela. Agrégale a esto, un problema mayor, de los 55 mil escuelas, 32 mil no tienen saneado su terreno”, detalló.

Asimismo, dio cuenta que el 70% de 55 mil escuelas están deterioradas y un 48% requieren sustitución total.

En esa línea, Chang recalcó que las facultades legislativas permitirían a su sector agilizar trámites y ejecutar diversas medidas.

Sobre el impacto de El Niño, mencionó que harán una intervención en cerca de 13 mil escuelas para ponerles todas las condiciones necesarias para que el niño no las afecte dramáticamente. “Es decir, techo de calamina, desfogues, para que no se inunden las escuelas”.

Pronabec

Sobre Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo), que desde ayer tiene nueva directora ejecutiva, Diana Gonzales Delgado, el titular de Educación indicó que se está trabajando en la entrega de 20 mil becas este año y que serán orientadas a carreras profesionales innovadoras.