La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció ante las declaraciones del ministro de Salud, Luis Dyer, en la ciudad de Pucallpa donde señaló que la “descentralización no funcionó y que la educación y salud tienen que regresar a Lima central”.

Los gobernadores regionales manifestaron su rechazo al planteamiento de Dyer, tras sostener que la descentralización es una política de Estado reconocida por la Constitución Política del Perú y constituye una forma democrática de gobernar el país.

“Su fortalecimiento permite acercar el Estado a los ciudadanos y contribuir al cierre de brechas territoriales. Por ello, cualquier intento de recentralizar funciones contradice el carácter permanente e irreversible del proceso de descentralización”, indicó la ANGR através de un comunicado.

En esa línea, precisaro, que importantes decisiones en materia de infraestructura de salud y educativa, así como los requisitos para la contratación de personal especializado, continúan dependiendo del Gobierno Nacional.

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Añadió que programas como PRONIS y PRONIED concentran la formulación y ejecución de grandes inversiones y ello sigue siendo competencia del Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Educación (Minedu)”, anotó.

La ANGR sostuvo que la descentralización es la forma más democrática de gobernar el país, de manera equitativa y transparente, lo que viene permitiendo cerrar las brechas territoriales de diversos servicios del Estado.

“Por ello, invocamos al ministro de Salud a ejercer plenamente la rectoría de su sector, estableciendo políticas y estrategias que garanticen a todos los peruanos el acceso a servicios de salud pública de calidad. El camino no es debilitar la descentralización, sino fortalecerla mediante una efectiva articulación entre los tres niveles de gobierno”, anotó. Agregó que el Perú no es solo Lima. La descentralización no es el problema y volver al centralismo no puede ser una solución.

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales cuestionó propuesta del ministro Dyer. “La descentralización no es el problema y volver al centralismo no puede ser una solución”, apuntó. (Foto: Ministerio de Salud)

¿Qué dijo el ministro de Salud?

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, propuso replantear el actual modelo de descentralización de la gestión hospitalaria y evaluar que la administración de los hospitales regionales retorne al Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y mejorar los servicios que recibe la población.

La propuesta fue planteada durante su visita de supervisión a establecimientos de salud de la región Ucayali, donde el titular del sector señaló que, después de 25 años de descentralización, corresponde evaluar sus resultados y analizar alternativas que permitan fortalecer la conducción y el seguimiento de los hospitales regionales.

“La ciudadanía está muy preocupada por la salud y nuestra visita es para buscar una solución, mirar, estar en la cancha y verificar lo que ocurre. Con esta evaluación hacemos un plan de trabajo para mejorar los establecimientos. No podemos permitir que nuestras enfermeras y nuestros médicos no tengan insumos, equipamiento ni medicamentos”, señaló.

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En ese sentido, el ministro Dyer sostuvo que el Gobierno nacional debe asumir un rol más activo frente a las necesidades identificadas en los establecimientos de salud y precisó que su propuesta deberá ser discutida oportunamente con el Congreso.

“Por ello, nuestra propuesta es que la administración de los hospitales regionales regrese al Ministerio de Salud. La descentralización, después de 25 años, no ha dado los resultados esperados, pero es un tema que debemos discutir con el Congreso en su momento. Esta será nuestra propuesta”, precisó.