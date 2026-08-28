Tras la reciente sanción impuesta a la Clínica Delgado por entregar al Ministerio Público la historia clínica completa de la exprimera, Nadine Heredia, sin contar con su consentimiento, la autorización de su representante ni una orden judicial, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que la información médica de los pacientes se encuentra protegida y no puede ser difundida sin autorización.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Minsa exhortó a los establecimientos de salud, profesionales, servidores y demás personas que, por sus funciones, tengan acceso a información médica a cumplir con las normas de confidencialidad y privacidad. La entidad señaló que esta obligación se encuentra respaldada por la legislación vigente y tiene como finalidad proteger tanto los datos personales como la dignidad de los pacientes.

“No está permitida la difusión, publicación o exposición no autorizada de datos personales o información clínica que permite identificar a un paciente, a través de redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales u otros canales, salvo los supuestos expresamente establecidos por la ley o cuando exista el consentimiento correspondiente”, se lee el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Cuatro de 25 hospitales de Lima se interconectarán para agilizar citas e historias clínicas

El Ministerio precisó que las historias clínicas tienen carácter confidencial y que su contenido está protegido por ley.

Esta protección comprende información vinculada con distintos aspectos de la atención médica, como diagnósticos, resultados de exámenes, tratamientos, imágenes, documentos, datos de identificación y cualquier otro registro relacionado con el estado de salud del paciente. Por ello, las personas que accedan a esta información debido a sus labores deben preservar la reserva y evitar cualquier utilización o divulgación indebida, añadió el sector.

🔴 COMUNICADO | En resguardo del derecho a la intimidad, la confidencialidad de la información en salud y la protección de los datos personales de los pacientes, el Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/Jo4nhQCG3z — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 28, 2026

Posibles sanciones

El Minsa también advirtió que vulnerar la confidencialidad o incumplir las disposiciones sobre protección de datos personales puede generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, según las circunstancias de cada caso y las normas que resulten aplicables.

El pronunciamiento se produce en un escenario en el que la información relacionada con pacientes puede difundirse con rapidez mediante redes sociales y otras plataformas digitales. Ante esta situación, el Ministerio remarcó que el hecho de tener acceso a una historia clínica o a información derivada de una atención médica no otorga libertad para compartirla o hacerla pública.

Finalmente, el Minsa reiteró que la privacidad y confidencialidad de los pacientes constituyen obligaciones que deben ser respetadas por quienes manejan información médica y recordó que su incumplimiento puede dar lugar a las sanciones previstas por la legislación vigente.