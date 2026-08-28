Minsa. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, la autorización de su representante ni una orden judicial, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que la información médica de los pacientes se encuentra protegida y no puede ser difundida sin autorización.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales,

“No está permitida la difusión, publicación o exposición no autorizada de datos personales o información clínica que permite identificar a un paciente, a través de redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales u otros canales, salvo los supuestos expresamente establecidos por la ley o cuando exista el consentimiento correspondiente”, se lee el comunicado.

El Ministerio precisó que las historias clínicas tienen carácter confidencial y que su contenido está protegido por ley.

Esta protección comprende información vinculada con distintos aspectos de la atención médica, como diagnósticos, resultados de exámenes, tratamientos, imágenes, documentos, datos de identificación y cualquier otro registro relacionado con el estado de salud del paciente.

Posibles sanciones

El Minsa también advirtió que vulnerar la confidencialidad o incumplir las disposiciones sobre protección de datos personales puede generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, según las circunstancias de cada caso y las normas que resulten aplicables.

El pronunciamiento se produce en un escenario en el que la información relacionada con pacientes puede difundirse con rapidez mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

Finalmente, el Minsa reiteró que la privacidad y confidencialidad de los pacientes constituyen obligaciones que deben ser respetadas por quienes manejan información médica y recordó que su incumplimiento puede dar lugar a las sanciones previstas por la legislación vigente.

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