El Poder Ejecutivo oficializó la incorporación del médico cirujano Luis Quiroz Avilés como jefe de Gabinete del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa).

La medida administrativa fue publicada este 10 de agosto de 2026 en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Ministerial Nº 679-2026/MINSA

La norma lleva la firma del titular del sector, Luis Dyer Fernández.

Se detalla que la medida contó con el visado de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Secretaría General.

Quiroz Avilés fue ministro de Salud entre octubre de 2025 y marzo de 2026

Su gestión al frente del sector inició el 14 de octubre de 2025 al jurar bajo el gobierno del presidente interino José Jerí. Posteriormente, el funcionario fue ratificado en el cargo el 24 de febrero de 2026 tras la asunción del presidente José María Balcázar.

Su permanencia al frente del gabinete ministerial se mantuvo hasta la presentación de su renuncia irrevocable el 10 de marzo de 2026. El gobierno aceptó la renuncia de Luis Quiroz el 11 de marzo de 2026 designando en su reemplazo a Juan Carlos Velasco.

Luis Quiroz Avilés fue ministro de Salud entre octubre de 2025 y marzo de 2026 . Foto: Andina

Antes de asumir la conducción del ministerio se desempeñó como jefe del Seguro Integral de Salud desde junio de 2024 hasta su posterior juramentación en el gabinete.

Durante dicho periodo aprobó el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 e implementó el Data Center centralizado de la institución pública.

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Se desempeñó anteriormente como director general de Operaciones en Salud y director general de la Oficina de Gestión de la Calidad.

Su carrera administrativa incluye funciones como asesor de la alta dirección y director de la Red de Salud Barranco - Chorrillos - Surco.