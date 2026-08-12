La presidenta Keiko Fujimori anunció el envío de 12.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, tras el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto que sacudió a varias zonas del país.

Según la mandataria, el primer cargamento será transportado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, donde se incluirá alimentos, carpas, colchones, camas, mosquiteros, frazadas y otros artículos de primera necesidad.

“Este es un primer avión en el que se está embarcando en las próximas horas y el propio canciller ha decidido ir personalmente (hacia Colombia) en nombre de nuestro gobierno”, indicó la mandataria en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que sostuvo una comunicación con el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, para confirmar el apoyo peruano y ofrecer unidades de rescate. La movilización de estos equipos quedará sujeta a las coordinaciones formales entre ambas cancillerías.

Asimismo, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, detalló que se alistan dos equipos de Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), especializados en búsqueda y rescate urbano, integrados por 62 efectivos certificados para intervenir en estructuras colapsadas y localizar heridos o sobrevivientes.

Cabe precisar que, tras este anuncio, las autoridades recordaron que el viernes 14 de agosto se realizará un simulacro de multipeligro a nivel nacional, con Piura como punto principal de evaluación del evento.