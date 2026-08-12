Gobierno peruano enviará 12.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto. Foto: EFE/ Juan Augusto Cardona
Gobierno peruano enviará 12.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto. Foto: EFE/ Juan Augusto Cardona
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Redacción Gestión
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tras el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto que sacudió a varias zonas del país.

Según la mandataria,

“Este es un primer avión en el que se está embarcando en las próximas horas y el propio canciller ha decidido ir personalmente (hacia Colombia) en nombre de nuestro gobierno”, indicó la mandataria en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, , para confirmar el apoyo peruano y ofrecer unidades de rescate. La movilización de estos equipos quedará sujeta a las coordinaciones formales entre ambas cancillerías.

Asimismo, el ministro de Defensa, , integrados por 62 efectivos certificados para intervenir en estructuras colapsadas y localizar heridos o sobrevivientes.

Cabe precisar que, tras este anuncio, las autoridades recordaron que el viernes 14 de agosto se realizará un simulacro de multipeligro a nivel nacional, con Piura como punto principal de evaluación del evento.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que se evalúa la salida de un segundo vuelo para trasladar voluntarios a las zonas afectadas. El canciller Carlos Espá viajará a Colombia. Foto: Keiko Fujimori
La presidenta Keiko Fujimori señaló que se evalúa la salida de un segundo vuelo para trasladar voluntarios a las zonas afectadas. El canciller Carlos Espá viajará a Colombia. Foto: Keiko Fujimori

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