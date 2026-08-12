Grupo Falabella reportó utilidades por US$242 millones durante el segundo trimestre de 2026, un incremento de 14% frente al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó US$213 millones. El resultado marcó, según la compañía, su mejor segundo trimestre a nivel operacional y se produjo pese a un contexto de consumo contraído. Si se incorpora el efecto contable de revalorización de activos (fair value), las ganancias llegaron a US$330 millones.

Los ingresos consolidados alcanzaron US$3,781 millones, con un crecimiento interanual de 10%, mientras que el EBITDA llegó a US$549 millones, 7% por encima del segundo trimestre de 2025, con un margen EBITDA de 14.5%.

El avance estuvo distribuido entre las distintas unidades del grupo. Los ingresos consolidados de Banco Falabella crecieron 26%, los centros comerciales aumentaron 9% y los tres negocios de retail avanzaron 8%. A nivel digital, el GMV del grupo se incrementó 19%, impulsado por un crecimiento de 34% en las ventas de Sellers, además de mejoras en surtido, velocidad de entrega y experiencia de compra.

“En un entorno más exigente para el consumo, estos resultados reflejan la resiliencia de nuestra estrategia”, señaló Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella, quien atribuyó parte de la fortaleza del grupo a las sinergias entre sus negocios.

Banco Falabella y retail impulsan los resultados del trimestre

En el negocio financiero, la cartera de colocaciones de Banco Falabella creció 18% y alcanzó US$8,700 millones, manteniendo niveles de riesgo controlados. Durante el trimestre se abrieron más de 810,000 cuentas y tarjetas de crédito, mientras que las compras realizadas con sus medios de pago aumentaron 17%, hasta US$7.900 millones.

Por su parte, Falabella Retail elevó sus ingresos 10%, con un crecimiento de 21% en el canal online y de 3% en las tiendas físicas. La compañía atribuyó este desempeño al fortalecimiento de su propuesta multiespecialista, sus marcas propias y exclusivas y las mayores capacidades omnicanales.

Tottus registró un aumento de 11% en sus ingresos, favorecido por la ampliación del surtido y mejoras en la experiencia en tienda. Su canal online creció 34%, mientras que el EBITDA consolidado aumentó 6% interanual.

En Sodimac, los ingresos crecieron 4%, aunque el avance alcanzó 10% al incluir México y Colombia. El negocio continuó fortaleciendo su propuesta para clientes PRO y su estrategia omnicanal. Además, el GMV online aumentó 13% y llegó a representar 19% de penetración, apoyado por las capacidades digitales y logísticas del grupo, así como por nuevos Sellers y alianzas.

Banco Falabella elevó sus ingresos y aumentó 18% su cartera de colocaciones durante el segundo trimestre.

Mallplaza compra ocho centros comerciales en Colombia

El negocio inmobiliario también avanzó durante el trimestre. Mallplaza aumentó su EBITDA 10% y recibió más de 95 millones de visitas. Asimismo, continuó con su plan de inversión y transformación, con más de la mitad del programa comprometido en proyectos en construcción y obras en ejecución en Chile y Perú.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Mallplaza acordó la adquisición de ocho centros comerciales Gran Plaza en Colombia por US$376 millones. La operación representa uno de los principales movimientos de expansión mencionados por Grupo Falabella en el reporte correspondiente al segundo trimestre.

La integración de Open Plaza refuerza la red de Mallplaza en Perú. (Foto: Mallplaza)

El grupo señaló que el desempeño del trimestre refleja el avance conjunto de sus distintos negocios y las sinergias generadas entre sus capacidades físicas y digitales. Actualmente, Grupo Falabella cuenta con 38 millones de clientes, presencia en siete países y más de 90,000 trabajadores, a través de Banco Falabella, Falabella Retail, Sodimac, Tottus, Mallplaza y la franquicia de Ikea.