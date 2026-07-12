Sodimac es uno de los activos de Grupo Falabella en Perú. (Foto: Reuters)
Sodimac es uno de los activos de Grupo Falabella en Perú. (Foto: Reuters)
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Mayumi García
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El uso de la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una herramienta de empleo opcional a obligatorio, siendo que hoy son cada vez más las compañías que lo están haciendo parte de su ADN, con miras a simplificar, fortalecer o capitalizar diferentes aristas de sus procesos. En el marco del Ecommerce Day, la gerente Comercial Ecommerce en Sodimac, Eliana Umbert, comentó a Gestión sobre la iniciativa más reciente que la tienda de mejoramiento del hogar del Grupo Falabella ha implementado de la mano de la IA, a fin de aumentar la probabilidad de compra.

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