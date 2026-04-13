A Falabella store in Santiago, Chile, on Thursday, Sept. 7, 2023. What was once one of the biggest retail groups in Chile, Falabella faces a potential credit downgrade after spending big on a push into e-commerce. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
A Falabella store in Santiago, Chile, on Thursday, Sept. 7, 2023. What was once one of the biggest retail groups in Chile, Falabella faces a potential credit downgrade after spending big on a push into e-commerce. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los bonos de la chilena Falabella SA repuntaron la semana pasada después de que S&P Global Ratings mejorara la calificación de la minorista a grado de inversión. La compañía logró así dejar atrás la categoría de “ángel caído” tras poco más de dos años de reestructuración, y corona los esfuerzos del ex presidente del directorio Enrique Ostalé.

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