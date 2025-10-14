Con gran expectativa y luego de cinco días, el presidente de la República, José Jerí, juramentó a su primer gabinete ministerial y designó a Luis Quiroz Avilés como actual ministro de Salud, tras la renuncia irrevocable de César Vásquez.

Luis Napoleón Quiroz Avilés es un médico cirujano peruano con amplia experiencia en el sector público de salud, reconocido por asumir el cargo de Jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) del Perú desde junio de 2024.

Formación académica

El flamante ministro de Salud es médico cirujano de profesión, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en Bioética por la misma universidad. Especialista en Medicina General Integral Familiar y Gestión en Salud y Gerente público del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir.

Trayectoria profesional

Ha desempeñado diversos cargos directivos y de asesoría en el sector salud peruano, incluyendo el de Director general de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, Director adjunto de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, Director ejecutivo de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en Lima Sur y Director de la Red de Salud Barranco-Chorrillos-Surco de la DISA II Lima Sur.

Asimismo, se desempeñó como Gerente central de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad en EsSalud.

Además, presenta una amplia gestión académica y ética . Destaca como Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), Presidente del Comité de Ética de Investigación en Salud de la UCSS, fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro Peruano de Bioética (CEPBIO), miembro fundador de ASOCALP (Asociación de Calidad en Salud de Perú) y miembro de la Sociedad Científica del Colegio Médico del Perú y de la American Academy of Family Physicians.

Luis Napoleón Quiroz Avilés ha sido reconocido en el ámbito sanitario por su impulso en temas de bioética, gestión institucional y calidad en salud, y, antes de su designación, lideraba el SIS, el principal seguro público de salud que atiende a millones de peruanos, siguiendo una gestión orientada a la mejora de los servicios y la protección social en salud.

Como se recuerda, a través de un video de despedida en sus redes sociales, este domingo 12 de octubre, César Vásquez anunció su renuncia irrevocable al Minsa, tras casi dos años y cuatro meses en el cargo.

Vásquez fue el segundo en renunciar del gabinete Arana, luego de la dimisión de César Sandoval como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Días después, se formalizaron las renuncias del resto de ministros que integraban el gabinete.