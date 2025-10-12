A un día del plazo electoral, César Vásquez presenta su renuncia irrevocable al Minsa. (Foto: Andina)
, tras la vacancia de Dina Boluarte y la toma de mando de José Jerí como presidente del Perú.

El exministro comunicó su decisión a través de su cuenta de X,

“Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando. Siempre seguiré trabajando por la salud, el progreso y la unidad del Perú”, indicó en su publicación.

En la carta,

Cabe recordar que Vásquez fue nombrado ministro en junio de 2023 y estuvo en el puesto durante dos años y cinco meses. Su salida se suma a la de César Sandoval, quien también renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

¿Postulará a las elecciones?

si deciden postularse a las Elecciones del 2026, según lo establecido en la normativa electoral vigente.

El 2 de octubre, , y afirmó que, de hacerlo, sería a través del partido Alianza para el Progreso (APP).

“Es algo que todavía no lo tengo definido. . Voy a evaluarlo, no lo descarto”, declaró en su momento a la prensa.

La renuncia de César Vásquez ocurrió un día antes de que venza el plazo legal para que altos funcionarios renuncien a sus cargos si deciden postularse a las Elecciones del 2026. (Foto: Ministerio de Salud)
