El Gobierno Regional del Callao adquirió un total de 46 equipos biomédicos por un monto contractual de S/ 1'705.109 en el 2021. Foto: Contraloría
El Gobierno Regional del Callao adquirió un total de 46 equipos biomédicos por un monto contractual de S/ 1'705.109 en el 2021. Foto: Contraloría
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Contraloría registró deficiencias respecto al uso de equipos biomédicos comprados en 2021 por el Gobierno Regional del Callao para

En total se adquirieron 46 equipos biomédicos por un monto contractual de S/ 1 millón 705,109 en el 2021, y pese a haber sido distribuidos en noviembre de 2025, al menos 24 permanecen almacenados sin uso y 22 en funcionamiento sin cumplir con los procedimientos formales.

de estos equipos son: las redes de salud Bonilla-La Punta, Bepecay Ventanilla, así como la Dirección de Laboratorio de Salud Pública y la Sanidad Aérea Internacional.

LEA TAMBIÉN: Contraloría: deficiencias y retrasos impiden reinicio de vía Moquegua-Omate-Arequipa

Según la Contraloría, estos bienes, al permanecer guardados, no contribuyen a mejorar la capacidad diagnóstica de los servicios de salud.

La Contraloría recomendó adoptar las acciones correctivas para que se pueda gestionar adecuadamente los equipos comprados. Foto: Contraloría
La Contraloría recomendó adoptar las acciones correctivas para que se pueda gestionar adecuadamente los equipos comprados. Foto: Contraloría

Entre los equipos biomédicos hay cabinas PCR utilizadas para el procesamiento seguro de muestras, cámaras de flujo laminar que garantizan ambientes estériles, congeladoras y también refrigeradoras para conservar reactivos, equipos automatizados para la extracción de ácidos nucleicos, microcentrífugas para separar componentes de muestras y unidades UPS que aseguran el suministro eléctrico continuo.

Aparte, se detectó que algunos centros de salud utilizan equipos biomédicos sin que haya culminado el proceso formal de transferencia para su operatividad.

LEA TAMBIÉN: Nueva Carretera Central y accesos al Jorge Chávez: adenda clave se firmó tras controversia

“Uno de los casos más críticos se identificó en la red de salud Bepeca, donde el establecimiento de salud Altamar, categorizado como nivel I-2, mantiene almacenada una cabina PCR pese a no contar con laboratorio ni brindar el servicio de patología clínica”, señalaron.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría interviene Hospital Santa Rosa por incumplimiento de jornada laboral de médicos
Contraloría advierte demoras y deficiencias en obras por más de S/56 millones en Madre de Dios
Congreso hace “oídos sordos” a Contraloría y reforzaría control de obras en ejecución
Elecciones 2026: documento de Contraloría revela nuevas irregularidades en elecciones 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.