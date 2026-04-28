La Contraloría registró deficiencias respecto al uso de equipos biomédicos comprados en 2021 por el Gobierno Regional del Callao para la Dirección Regional de Salud (Diresa) de la provincia constitucional.

En total se adquirieron 46 equipos biomédicos por un monto contractual de S/ 1 millón 705,109 en el 2021, y pese a haber sido distribuidos en noviembre de 2025, al menos 24 permanecen almacenados sin uso y 22 en funcionamiento sin cumplir con los procedimientos formales.

Los centros médicos con la demora en la transferencia de estos equipos son: las redes de salud Bonilla-La Punta, Bepecay Ventanilla, así como la Dirección de Laboratorio de Salud Pública y la Sanidad Aérea Internacional.

Según la Contraloría, estos bienes, al permanecer guardados, no contribuyen a mejorar la capacidad diagnóstica de los servicios de salud.

La Contraloría recomendó adoptar las acciones correctivas para que se pueda gestionar adecuadamente los equipos comprados. Foto: Contraloría

Entre los equipos biomédicos hay cabinas PCR utilizadas para el procesamiento seguro de muestras, cámaras de flujo laminar que garantizan ambientes estériles, congeladoras y también refrigeradoras para conservar reactivos, equipos automatizados para la extracción de ácidos nucleicos, microcentrífugas para separar componentes de muestras y unidades UPS que aseguran el suministro eléctrico continuo.

Aparte, se detectó que algunos centros de salud utilizan equipos biomédicos sin que haya culminado el proceso formal de transferencia para su operatividad.

“Uno de los casos más críticos se identificó en la red de salud Bepeca, donde el establecimiento de salud Altamar, categorizado como nivel I-2, mantiene almacenada una cabina PCR pese a no contar con laboratorio ni brindar el servicio de patología clínica”, señalaron.