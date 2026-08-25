El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hay registrados 44 mil casos de dengue en todo el país; cifra que supera la registrada en 2025.

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, César Munayco Escate, señaló que estos casos se concentran en la costa norte, entre los departamentos de Tumbes y La Libertad, y en departamentos amazónicos como Loreto, informó la Agencia Andina.

Añadió que la localidad más afectada es la de San Marcos, ubicada en la provincia de Maynas (Loreto). “Mientras las temperaturas sigan altas vamos a seguir teniendo estos casos”, apuntó.

César Munayco explicó, en ese sentido, que la escasez en la distribución del agua potable propicia el brote del dengue. (Foto: Ministerio de Salud)

Escasez de agua potable uno de los factores

César Munayco explicó, en ese sentido, que la escasez en la distribución del agua potable propicia el brote del dengue.

Así, al no contar con un servicio continuo más de 14 horas al día, como ocurre en localidades de la costa norte, la población se abastece de líquido almacenándolo en recipientes que se convierten en criaderos de mosquitos transmisores de esta enfermedad.

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Refirió, en ese sentido, que, en Tumbes, solo el 20% de la población de este departamento cuenta con agua potable las 24 horas del día.

Garantizar un servicio continuo, “ayudará a reducir los casos de dengue porque los vecinos ya no tendrán que almacenar agua”, explicó.

¿Cuál es el error más común sobre el dengue?

“El error más común es pensar que los criaderos de mosquitos están solo en zonas descuidadas o en el norte del país. La realidad es que la mayoría de criaderos están dentro de nuestros propios hogares, en lugares que revisamos todos los días pero que no identificamos como riesgo. Con el escenario climático que se aproxima, esta es la ventana para actuar”, señaló Nandy Vega, Directora Médica de Mapfre Perú.

Por ello, la especialista de Mapfre nos comparte los cinco lugares de la casa que suelen convertirse en criaderos de mosquitos sin que el propietario lo sepa, junto con las medidas para prevenir el contagio:

Floreros y bebederos de mascotas: El agua acumulada por más de cinco días es suficiente para que el Aedes aegypti deposite sus huevos. Cambia el agua de floreros cada dos días y lava con detergente el bebedero de tu mascota diariamente, cepillando las paredes internas del recipiente para eliminar huevos que puedan estar adheridos.

El agua acumulada por más de cinco días es suficiente para que el Aedes aegypti deposite sus huevos. Cambia el agua de floreros cada dos días y lava con detergente el bebedero de tu mascota diariamente, cepillando las paredes internas del recipiente para eliminar huevos que puedan estar adheridos. Platos y macetas de plantas: El agua que queda en el plato inferior de las macetas es un criadero perfecto, especialmente para plantas de interior o del patio. Retira el exceso de agua después de regar, o coloca arena en el plato para que absorba el agua sin acumularla. En jardines, revisa que ninguna planta acumule agua en sus hojas u ornamentos.

El agua que queda en el plato inferior de las macetas es un criadero perfecto, especialmente para plantas de interior o del patio. Retira el exceso de agua después de regar, o coloca arena en el plato para que absorba el agua sin acumularla. En jardines, revisa que ninguna planta acumule agua en sus hojas u ornamentos. Canaletas y azoteas con agua estancada: Hojas secas, ramas o cualquier obstrucción en las canaletas del techo generan pozas de agua que el propietario nunca ve. Antes de la temporada de lluvias, limpia canaletas, revisa que los desagües del techo funcionen y elimina cualquier objeto en la azotea que pueda acumular agua.

Hojas secas, ramas o cualquier obstrucción en las canaletas del techo generan pozas de agua que el propietario nunca ve. Antes de la temporada de lluvias, limpia canaletas, revisa que los desagües del techo funcionen y elimina cualquier objeto en la azotea que pueda acumular agua. Recipientes de almacenamiento sin tapa. Baldes, tinas, cilindros y tanques bajos donde se guarda agua para uso doméstico son criaderos garantizados si no están correctamente sellados. Todos los recipientes que almacenen agua deben tener tapa hermética. Si no es posible taparlos, cámbialos cada tres días y frota sus paredes internas con esponja para eliminar los huevos del mosquito.

Baldes, tinas, cilindros y tanques bajos donde se guarda agua para uso doméstico son criaderos garantizados si no están correctamente sellados. Todos los recipientes que almacenen agua deben tener tapa hermética. Si no es posible taparlos, cámbialos cada tres días y frota sus paredes internas con esponja para eliminar los huevos del mosquito. Reconoce los síntomas y actúa en las primeras 48 horas. Fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, sarpullido o sangrado exigen atención médica inmediata. En una enfermedad donde cada hora cuenta, el chequeo oportuno hace la diferencia. “El dengue es prevenible y tratable. La clave está en eliminar los criaderos y actuar ante los primeros síntomas. Contar con un seguro garantiza acceso rápido a consulta, exámenes y hospitalización cuando se necesita”, agregó Vega de Mapfre Perú.

Con el escenario climático que se avecina, revisar cada rincón de la casa, eliminar los criaderos que solemos pasar por alto y actuar ante los primeros síntomas son las decisiones que determinan si esta enfermedad se convierte en una preocupación pasajera o en una emergencia familiar.