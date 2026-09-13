Las expectativas de inversión a tres meses de las empresas de minería e hidrocarburos cayeron a terreno pesimista, su peor nivel en año y medio. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Las expectativas de inversión de las empresas de los sectores minería e hidrocarburos volvieron a ubicarse en terreno pesimista, según la reciente encuesta empresarial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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