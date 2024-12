Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, el descenso en las expectativas de inversión en minería e hidrocarburos responde principalmente a la situación en el sector de los hidrocarburos. En el caso de la minería, Gobitz destacó que las inversiones continúan en aumento y que al cierre de 2024 se espera superar los US$ 4,600 millones .

Gobitz afirmó que la inversión minera esperada será impulsada por el cobre, que lograría una producción de alrededor de 2.8 millones de toneladas. Sin embargo, advierte que en hidrocarburos la situación es más compleja.

“En minería hay una tendencia positiva, mientras que en hidrocarburos hay una tendencia regresiva que se explica por una falta de explotación y por la falta de una política clara respecto a los lotes petroleros. No hay proyectos, eso es lo penoso de la situación, venimos decreciendo y seguimos siendo más dependientes de la importación de combustible”, comentó a Gestión.

El representante de la SNMPE advirtió que, sumado a la falta una comunicación contundente sobre la licitación de los lotes petroleros, la reciente renovación de la gerencia general y directorio de Petroperú generan más incertidumbre para los inversionistas.

Hidrocarburos

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), coincide en que la falta de claridad respecto al rol de Petroperú es uno de los factores que están afectando la confianza de los inversionistas.

“La decisión de la elección del directorio y de la gerencia general no ha generado confianza, ha tenido un impacto en el valor de los bonos, lo cual es una señal que el mercado tiene preocupación sobre la asignación de este directorio”, advirtió.

Otros factores que hacen retroceder la confianza en el sector son las demoras en la aprobación de medidas para reactivar la inversión en exploración y la ausencia de un marco regulatorio claro para la petroquímica.

Si bien el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la inversión en hidrocarburos se recuperaría en 2024 al crecer 21.7%, la tasa más alta en tres años, Cantuarias considera que estas son inversiones aún muy pequeñas.

“ Habrá un incremento natural porque se han entregado los lotes del noroeste a nuevos operadores que han generado nuevos compromisos de inversión . Sin embargo, son muy bajos porque todavía perciben que no se han tomado todas las decisiones para destrabarla exploración y desarrollo de proyectos”, explicó.

¿Podría mejorar hacia adelante?

Contrariamente al corto plazo, las expectativas de inversión de la minería e hidrocarburos a 12 meses son más optimistas, lo que se refleja en las proyecciones.

Para el 2025, el MEF estima que la inversión en hidrocarburos crecerá 8.6% ante mayor interés en obras de perforación de pozos petroleros y gasíferos, recuperación de la inversión en exploración, y expansión de la infraestructura de distribución de gas.

Cantuarias consideró que el 2025 podría ser un año positivo para el sector, pero ello dependerá en gran medida del liderazgo del Gobierno para tomar las decisiones que permitan de destrabar inversiones.

“Si bien hay en estos momentos una sensación por parte de los inversionistas de que se requiere una mayor claridad, la parte positiva del tema es que hay una cartera de inversión muy importante que puede llegar a los US$10,000 millones en hidrocarburos, que está pendiente de las decisiones del Gobierno ”, refirió.

Entre los proyectos más relevantes, se encuentra la construcción de un ducto por la costa sur para la petroquímica, que podría movilizar inversiones por US$ 2,000 millones, y la propuesta de ampliación de la concesión de Cálidda en la zona sur, lo que implicaría otros US$ 500 millones de inversión.

También señaló que, si se aprueban medidas como la tarifa nivelada para el gas natural en regiones, se podrían destrabar inversiones adicionales de hasta US$ 500 millones.

“El Perú tiene un enorme potencial que no está siendo explotado. Se podría triplicar su producción de crudo de petróleo y destrabar inversiones muy importantes. Estamos hablando de inversiones que superan los US$ 1,500 millones a US$ 2,000 millones. Vemos que se requieren tomar decisiones, pero estas se siguen postergando”, subrayó.

En cuanto a la inversión en minería, Gobitz de la SNMPE señaló que, al ser una industria intensiva en capital, tiene como base una inversión mínima de US$ 4,000 millones anuales, pues se mantiene en permanente inversión para renovar recursos y equipos.

Destacó que entre los proyectos más importantes para el 2025 en minería, destacan la puesta en marcha de la mina de oro San Gabriel en Moquegua y el avance del proyecto Tía María.

Se espera que las principales minas de cobre del país, como Cerro Verde, Las Bambas y Cuajone, continúen siendo pilares de la inversión minera, con un enfoque en la sostenibilidad y la exploración.

