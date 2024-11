Minería crece por tercer mes, pero “perdió algo de brillo” en septiembre.

Si bien la minería en Perú habría crecido en septiembre, su tercer mes seguido “en azul”, tal como señalan las cifras adelantadas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), perdió algo de brillo en comparación con el resultado de agosto último.

El sector minería e hidrocarburos creció 1.06% en el noveno mes del año, por debajo de los resultados de julio (3.35%) y agosto (8.83%).

En detalle, la actividad minera metálica aumentó en 1.73%, por debajo del “pico” de agosto (8.9%). Influyeron en este desempeño la mayor producción de molibdeno (34.7%), plata (14.7%) y estaño (7.8%); mientras que, disminuyó zinc (-15.0%), hierro (-1.9%), plomo (-1.0%), cobre (-0.4%) y oro (-0.3%). Estos dos últimos metales son los más importantes para el Perú, sobre todo, en un contexto de altos precios.

Por ejemplo, el oro alcanzó los US$ 2,666 la onza troy en promedio el mes pasado, cifra no vista en los últimos años. En tanto, el cobre llegó a los US$ 4.36 por libra, manteniéndose por encima de los US$ 4.00 por cerca de siete meses seguidos.

La actividad de hidrocarburos disminuyó en 3.26% asociado al menor volumen de líquidos de gas natural (-4.2%) y gas natural (-4.8%). En tanto que creció la producción de petróleo crudo (1.4%).

Minería e hidrocarburos, septiembre 2024. Elaboración: INEI.

Sector pesquero

La pesca disminuyó 14.63% en septiembre explicado por la menor extracción de especies de origen marítimo (-12.19%) y de origen continental (-28.78%).

La captura de especies para consumo humano directo se redujo en 12.26% ante el menor desembarque de especies orientadas a la elaboración de enlatado, preparación de curado, consumo en estado fresco y para congelado.

LEA TAMBIÉN: Pesqueras cuestionan aplicación de extinción de dominio en infracciones administrativas

Sin embargo, la extracción del recurso destinado al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) aumentó en 47.16% , de 436 toneladas registradas en septiembre 2023, pasó a 642 toneladas en similar mes de este año. Esta extracción correspondió a la zona sur del litoral, área caracterizada por menor disponibilidad del mencionado recurso.

Aún así, hay expectativas favorables para los últimos dos meses del año, pues el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que la segunda temporada de pesca de anchoveta del 2024 en la zona norte y centro del Perú, que inició el 1 de noviembre, contribuirá a consolidar el proceso de reactivación económica y afianzar la recuperación del sector pesquero.

Cuota de pesca. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, explicó que la nueva temporada establece una cuota de pesca de 2.5 millones toneladas y prevé garantizar más de 49 mil puestos de trabajo en toda la cadena de la actividad pesquera extractiva.

Pesca, septiembre 2024. Elaboración: INEI

Electricidad crece y cemento cae

El sector electricidad aumentó en 2.00% impulsado por la generación de origen de energías renovables, eólica y solar (45.60%) y de origen hidroeléctrica (23.35%). En contraste, la generación de energía de origen termoeléctrica disminuyó en 14.05%.

Entre las principales empresas que incrementaron su producción destacaron: Empresa de Generación Eléctrica Huallaga S.A., Celepsa, San Gabán S.A., Statkraft Perú S.A., Egemsa, Orazul Energy Perú S.A., Electroperú S.A., Empresa de Generación Huanza S.A., Kallpa Generación S.A., Egasa y Engie Energía Perú S.A.

Contrariamente, en septiembre de 2024, el consumo interno de cemento presentó una reducción de 0.05% , como resultado de una lenta recuperación de proyectos de construcción de origen privado y de autoconstrucción.

Ambos indicadores, el de electricidad y el de cemento, suelen ser señales de cómo se va moviendo la economía nacional.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.