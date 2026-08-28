Las expectativas empresariales “brillan”. Según la data del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que mide este indicador, tocó su mejor nivel en julio último. En algunos casos, incluso, fue el mejor resultado de toda la serie histórica (es decir, desde 2013). Además, Apoyo Consultoría, que tiene su propia medición a través de los miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), reveló que la confianza para invertir llegó a niveles máximos de 15 años.

Todo esto, y algunos otros factores, habrían “convencido” al Gobierno de Perú, quien elevó su proyección para la inversión privada 2026 de 5.5% en abril (Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas - IAPM) a 10.5% en su reciente Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Para el 2027, también hubo un ajuste al alza: de 5.7% a 6.5%.

“La inversión privada se mantendrá en un ciclo expansivo [...], impulsada por el mayor dinamismo de la inversión minera. Asimismo, la inversión no minera mantendría un desempeño favorable, debido a la mayor ejecución de proyectos de infraestructura y Asociación Público Privada (APP), la recuperación de la inversión en hidrocarburos y el mayor dinamismo de las inversiones en los sectores inmobiliario, telecomunicaciones y energías renovables, en un contexto de expectativas empresariales favorables”, refiere el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el MMM.

Inversión privada. MMM 2027-2030. MEF.

Agregó que el entorno de expectativas empresariales favorables constituye un soporte relevante para la inversión privada.

“En línea con ello, las estimaciones econométricas sugieren que la mejora de la confianza, junto con el dinamismo de la actividad económica y las condiciones externas, mantendría un efecto positivo sobre la inversión en los próximos trimestres”, detalló.

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Inversión minera, el pilar

La inversión minera crecería 16.7% en 2026, por encima de lo que se esperaba en el reporte de abril (IAPM: 8.0%), y 8.0% en 2027 (IAPM: 8.2%), explicado por la aceleración de la ejecución de inversiones que iniciaron construcción en años previos y que actualmente se encuentran en marcha, impulso de nuevos proyectos mineros, e inversiones de sostenimiento y exploración, “en un escenario de elevados precios de las materias primas y expectativas favorables para la inversión”.

Vale decir que, en el caso del cobre, su precio se ubica en US$ 6.51 por libra en lo que va de agosto (al día 19), muy por encima del promedio mensual registrado en el 2026, hasta ahora, y bastante lejos del 2024 (US$ 4.15) y 2025 (US$ 4.51), por citar ejemplos.

El oro no se queda atrás: en agosto, al día 19, el precio se ubicó en US$ 4,301 por onza troy. Aunque empezó a perder velocidad en los meses previos, este mes empezó a retomar su dinamismo. Aun así, se mantiene por encima de los promedios del 2024 (US$ 2,388) y 2025 (US$ 3,442).

En detalle, el MEF espera que la inversión minera continuaría acelerándose en 2026 por más de US$ 7 mil millones. En el primer semestre de este año, la inversión minera alcanzó US$ 3,304 millones, con un crecimiento de 38.6%, explicado por la continuidad de proyectos como Ampliación Toromocho II, San Gabriel, Reposición Antamina, Romina, Tía María, Reposición Ferrobamba y Reposición San Rafael, así como por mayores inversiones de sostenimiento en Shougang Hierro Perú, Marcobre, La Arena y Antapaccay, y actividades de exploración, principalmente en Zafranal.

Inversión minera. MMM 2027-2030. Fuente: MMM

Para el segundo semestre de este año, la inversión mantendría su dinamismo por el mayor avance de:

Tía María (US$ 1,805 millones)

Pampa de Pongo (US$ 1,781 millones)

Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones)

Corani (US$ 579 millones)

Además, se vería la continuidad de Ampliación Huancapetí (US$ 345 millones), Reposición San Rafael (US$ 294 millones) y Romina (US$ 130 millones), tras la aprobación de sus respectivos informes técnicos sustentatorios (ITS).

A ello se sumarían nuevos proyectos y ampliaciones como:

Optimización Cerro Verde (US$ 2,100 millones)

Mina Justa Subterránea (US$ 510 millones)

Reposición Colquijirca (US$ 502 millones)

Ampliación Huarón (US$ 118 millones)

Reposición Raura (US$ 76 millones)

El MMM recuerda que al primer semestre de este año se anunciaron US$ 3,683 millones en inversiones de sostenimiento, de los cuales cerca del 80% corresponde a proyectos cupríferos, principalmente Las Bambas, Quellaveco, Toromocho y Cuajone; cuyas inversiones, junto con los ITS aprobados y las actividades de exploración, continuarían favorecidas por los elevados precios de los metales, particularmente del cobre.

Inversión minera. MMM 2027-2030. Fuente: MMM

En 2027, según el MEF, la inversión minera mantendría una trayectoria ascendente debido al mayor avance de los proyectos que se encuentran actualmente en construcción y al inicio de ejecución de nuevos proyectos con importantes compromisos de inversión. Entre los principales proyectos que continuarían incrementando su ritmo de inversión destacan Tía María, que prevé iniciar operaciones en 2027, y Reposición Ferrobamba, impulsado por la ejecución de la cuarta MEIA-d (Modificación de un Estudio de Impacto Ambiental detallado) de Las Bambas.

Asimismo, se espera la aceleración de las inversiones de Pampa de Pongo, Corani y Optimización Cerro Verde y el inicio de construcción de nuevos proyectos mineros como:

Trapiche (US$ 3 403 millones), cuya aprobación de su EIA-d en marzo de 2026 permite proyectar el inicio de su ejecución en 2027.

Integración Coroccohuayco (US$ 1 800 millones), que continuaría con la ingeniería de detalle y la obtención de permisos luego de la aprobación de su segunda MEIA-d en mayo de 2026, permitiéndole iniciar su construcción en 2027, en un contexto de cotizaciones aún elevadas.

Inversión no minera

La inversión no minera crecería 9.8% en 2026 (IAPM: 5.2%) y 6.3% en 2027 (IAPM: 5.4%), impulsada por la mayor ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, el avance de proyectos APP, la recuperación de la inversión en hidrocarburos y el mayor dinamismo de las inversiones en los sectores inmobiliario, telecomunicaciones y energías renovables.

Inversión no minera. Fuente: MMM 2027-2030

En 2027, la inversión en infraestructura continuaría expandiéndose por el mayor avance de los proyectos APP adjudicados y de las inversiones iniciadas en 2026, así como por el inicio de ejecución de nuevos proyectos de transporte, energía, salud y saneamiento.