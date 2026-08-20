Confianza para invertir toca niveles máximos en 15 años. Foto: Andina
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Apoyo Consultoría
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Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), entre el 7 y el 11 de agosto, para conocer sus intenciones de invertir en estas primeras semanas de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y tras un primer mensaje a la nación y conformación del Gabinete ministerial.

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