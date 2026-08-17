El Perú cuenta con 16 feriados, actualmente. | Andina
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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, reforzó su posición de que los feriados, es decir, los días no laborables para el sector privado y público, deben revisarse a la baja. Actualmente, el Perú cuenta con 16 de estos días.

“Se ha decidido no mover los feriados del próximo año, [pero sí] moverlo a los lunes para que haga menos daños [a la economía]. Pero sigo pensando que algún año vamos a bajar los feriados”, indicó Cuba en entrevista con Cuarto Poder.

El ministro dio la declaración al apuntar cuáles son los principales objetivo que tendrá al mando del MEF durante su gestión. En primer lugar, señaló que elevar la productividad resulta “clave” para así lograr un ritmo de crecimiento de la economía peruana de 6% anual. “No es negociable”, sostuvo.

La otra prioridad que tendrá es mantener el equilibro fiscal del país, para lo cual remarcó que se cumplirán con las reglas fiscales. “Eso es de entrada para el país”, indicó.

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