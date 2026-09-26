El Gobierno autorizó una transferencia de S/ 1.8 millones a favor de siete gobiernos locales de Lambayeque, Ucayali y Cajamarca para financiar los servicios de limpieza pública y recojo de residuos sólidos durante la visita del papa León XIV al Perú.

Según Decreto Supremo N° 203-2026-EF, publicado este sábado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los municipios beneficiados son las municipalidades distritales de Zaña, La Victoria y Pimentel, y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Lambayeque; las municipalidades distritales de Yarinacocha y Manantay, en Ucayali; y la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en Cajamarca.

Los gobiernos locales deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante resolución dentro de los cinco días calendario de la vigencia del decreto.

Asimismo, la norma precisa que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de los establecidos.

Cabe destacar que la visita del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, periodo en el que realizará un recorrido pastoral por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi

Cronología de la visita del papa León XIV al Perú (hora local de Perú)

Miércoles 11 de noviembre | Lima y Callao

17:30 Llegada y recepción oficial (Base Aeronaval del Callao)

Llegada y recepción oficial (Base Aeronaval del Callao) 18:15 Ceremonia de bienvenida (Palacio de Gobierno)

Ceremonia de bienvenida (Palacio de Gobierno) 18:45 Visita a la presidenta de la República (Palacio de Gobierno)

Visita a la presidenta de la República (Palacio de Gobierno) 19:45 Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático (Gran Teatro Nacional)

Jueves 12 de noviembre | Lima

09:30 Encuentro con los obispos del Perú (Capilla del Palacio Arzobispal)

Encuentro con los obispos del Perú (Capilla del Palacio Arzobispal) 10:20 Celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia (Basílica Catedral de Lima)

Celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia (Basílica Catedral de Lima) 11:30 Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano (Explanada frente a la Catedral)

Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano (Explanada frente a la Catedral) 18:00 Vigilia de oración con jóvenes y universitarios (Estadio Monumental de Lima)

Vigilia de oración con jóvenes y universitarios (Estadio Monumental de Lima) 20:00 Cena con los obispos (Nunciatura Apostólica)

Viernes 13 de noviembre | Chiclayo y Pimentel

07:40 Vuelo de Lima a Chiclayo (Base Aeronaval del Callao)

Vuelo de Lima a Chiclayo (Base Aeronaval del Callao) 09:10 Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo)

Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo) 10:30 Santa Misa (Explanada de las Pampas de Pimentel)

Santa Misa (Explanada de las Pampas de Pimentel) 12:40 Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero (Chiclayo)

Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero (Chiclayo) 16:30 Encuentro con representantes de la Iglesia (Santuario de Nuestra Señora de la Paz)

Encuentro con representantes de la Iglesia (Santuario de Nuestra Señora de la Paz) 17:45 Encuentro con el mundo universitario (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo)

Encuentro con el mundo universitario (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo) 19:00 Cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo (Colegio Santo Toribio de Mogrovejo)

Cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo (Colegio Santo Toribio de Mogrovejo) LEA TAMBIÉN: ¿Vuelo sobrevendido? Indecopi publica guía de derechos ante próxima visita de papa León XIV

Sábado 14 de noviembre | Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

08:00 Rito de coronación de la Virgen Inmaculada (Catedral de Santa María)

Rito de coronación de la Virgen Inmaculada (Catedral de Santa María) 09:10 Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Base Aérea de Chiclayo)

Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Base Aérea de Chiclayo) 09:50 Llegada (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba)

Llegada (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba) 11:00 Santa Misa (Explanada de Santa Cruz de Succhabamba)

Santa Misa (Explanada de Santa Cruz de Succhabamba) 13:15 Regreso en helicóptero a Chiclayo (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba)

Regreso en helicóptero a Chiclayo (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba) 14:00 Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo)

Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo) 17:30 Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo (Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo)

Domingo 15 de noviembre | Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima

07:50 Vuelo de Chiclayo a Cusco (Base Aérea de Chiclayo)

Vuelo de Chiclayo a Cusco (Base Aérea de Chiclayo) 10:00 Llegada a Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete)

Llegada a Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete) 10:30 Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular (Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman)

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular (Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman) 11:45 Oración del Ángelus (Explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco)

Oración del Ángelus (Explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco) 13:05 Vuelo de Cusco a Pucallpa (Aeropuerto Internacional de Cusco)

Vuelo de Cusco a Pucallpa (Aeropuerto Internacional de Cusco) 14:30 Llegada a Pucallpa (Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo)

Llegada a Pucallpa (Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo) 15:00 Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos (Malecón Puerto Callao)

Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos (Malecón Puerto Callao) 16:45 Santa Misa (Villa Deportiva Regional de Ucayali)

Santa Misa (Villa Deportiva Regional de Ucayali) 19:05 Vuelo de Pucallpa a Lima (Aeropuerto Internacional de Pucallpa)

Vuelo de Pucallpa a Lima (Aeropuerto Internacional de Pucallpa) 20:20 Llegada a Lima (Base Aeronaval del Callao)

Lunes 16 de noviembre | Lima y Callao