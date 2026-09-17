El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, anunció este jueves que se realizan gestiones para que la imagen del Señor de los Milagros se encuentre con el papa León XIV durante el último día de su visita a Lima, en la Base Aérea Las Palmas, distrito de Surco.

Monseñor Castillo adelantó esta posibilidad durante una conferencia de prensa ofrecida hoy, en la que señaló que se efectuarán las coordinaciones necesarias para concretar el encuentro el 16 de noviembre, día programado para la misa multitudinaria de León XIV.

La propuesta también fue confirmada por el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo, quien indicó que efectivamente se prevé este encuentro y que la hermandad comenzará con los preparativos correspondientes.

“Monseñor castillo adelantó que podría darse esa situación de que el anda del Señor de los Milagros esté presente en la misa de despedida del papa León XIV. Nosotros estamos listos y preparados para que, llegado el momento, nos den las indicaciones respectivas para organizar el traslado a través del Nazareno Móvil y llevarlo por las calles de Lima hasta la Base Aérea de las Palmas”, afirmó.

El cardenal Carlos Castillo. (Foto: Andina)

El mayordomo del Señor de los Milagros señaló que recién se han iniciado las coordinaciones con las empresas que tradicionalmente brindan apoyo a la Hermandad, en el marco de la posibilidad de que la venerada imagen acompañe la visita del papa León XIV al Perú.

Añadió que sería “un orgullo para todos los peruanos” que la imagen del Señor de los Milagros pueda estar junto al papa León XIV, ya que es símbolo de fe y esperanza de todos los peruanos.

No sería la primera vez

De concretarse, no sería la primera vez que la imagen del Señor de los Milagros coincide con un papa durante una visita al Perú. En enero del 2018, durante la visita de Francisco, la imagen estuvo presente en la misa que el pontífice celebró en la Base Aérea Las Palmas.

Para aquella celebración, la imagen del Señor de los Milagros fue trasladada hasta la base aérea en el denominado nazarenomóvil, donde permaneció para la misa presidida por Francisco el 21 de enero de 2018.