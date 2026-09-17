La Contraloría General de la República emitió un nuevo informe de visita de control sobre Petroperú. En particular, el foco estuvo en el proyecto de construcción y operación de la planta de ventas Puerto Maldonado.

“El proyecto presenta deterioro y falta de conservación de su infraestructura, materiales y equipos, lo que podría afectar su calidad, funcionalidad y vida útil, poniendo en riesgo los recursos económicos invertidos de S/ 67.5 millones, y la presentación oportuna de los servicios a la población beneficiaria”, se lee en el informe.

De la visita de inspección que se llevó a cabo el 24 de agosto de 2026, en el lugar del proyecto construcción y operación de la planta de ventas Puerto Maldonado, se identificaron algunas situaciones en vigilancia, acceso interno al proyecto, subastación eléctrica, cobertura metálica de la isla de recepción, tanques de combustible y tanque de agua contra incendio.

Por ejemplo, sobre el acceso interno al proyecto, la Contraloría informó que de la inspección se visualizó mayor vegetación, que cubre la superficie de las áreas de las vías internas por falta de limpieza o mantenimiento.

Vale recordar ya se había establecido en las condiciones técnicas del contrato que durante una paralización se debería adoptar medidas que “fuesen necesarias para proteger los trabajos en curso, los materiales, suministros y equipos usados para la ejecución de la misma”. Tomando esto como referencia, el órgano de control observa que la vegetación viene creciendo sobre el material de construcción y aún no se realizaron las medidas necesarias para proteger los trabajos.

Sobre la subestación eléctrica, se visualizó filtraciones de agua; asimismo, se advierte que las paredes del concreto y puertas de planchas de tripley presentó señales de haber sido afectado por incendio. Además, se advirtió que el transformador tipo seco en la subestación eléctrica se encuentra sujeto a condiciones de humedad y sin la protección correspondiente lo que afectaría su posterior uso.

“[...] se advierte que el proyecto presenta deficiencias en las condiciones de protección, preservación y conservación de las instalaciones, equipos y elementos constructivos ejecutados en la Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado, situación que inobserva las condiciones técnicas del contrato, el cual establece que el contratista mantiene la responsabilidad de adoptar las medidas que fuesen necesarias para proteger los trabajos realizados, los materiales, suministros y equipos usados, mientras estas se encuentren bajo su control”, apuntó.

Agregó: “No obstante, a la fecha no se ha evidenciado la adopción de acciones mínimas de conservación ni medidas efectivas de protección, persistiendo e incrementándose el deterioro de los bienes”.