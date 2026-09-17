El ministerio de Salud (MINSA) emitió una alerta sanitaria de carácter urgente a toda la población e hizo un llamado a no adquirir ni consumir agua de mesa de las marcas “Timonel” y “Lybre”, tras detectar la presencia de la bacteria - Pseudomonas aeruginosa - que representa un riesgo para la salud pública.
A través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) se hizo el hallazgo de la bacteria patógena en varios lotes de la línea de producción.
Esta situación constituye un indicador de contaminación y puede provocar infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable.
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Ante esta situación, DIGESA exhortó a todos los ciudadanos a NO consumir agua de estas marcas, en ninguna de sus presentaciones ni lotes.
Además, se dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos retiren de manera inmediata dichos productos.
Asimismo, la entidad sostuvo que mantiene acciones de vigilancia y control sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
En tanto las autoridades solicitan a la ciudadanía que, si identifica estos productos en algún establecimiento, comunique el hecho a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a través de las Diris, Geresas o Diresas, según corresponda.