Perú registró 77,845 nuevos casos de cáncer y 36,956 fallecimientos por esta enfermedad en 2024, mientras que el diagnóstico tardío continúa siendo uno de los principales desafíos para mejorar el control del cáncer.

Frente a este escenario, especialistas nacionales e internacionales analizarán los avances en prevención, diagnóstico y tratamiento durante el XV Congreso Peruano de Oncología Médica, que se realizará en Lima del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA), una proporción importante de pacientes llega a los establecimientos de salud con la enfermedad en estadios avanzados. A ello se suman las limitaciones en el registro del estadio clínico.

Entre las mujeres, los tipos de cáncer más frecuentes son los de mama, cuello uterino, estómago, colorrectal y tiroides. Mientras que en los hombres predominan los de próstata, estómago y colorrectal, además del linfoma no Hodgkin y pulmón.

Actualmente se registran aproximadamente 7,471 nuevos casos al año de cáncer de mama, mientras que el de cuello uterino alcanza unos 4,814 casos.

Uno de los principales avances en prevención se ha dado frente al cáncer de cuello uterino. En 2025, Perú superó el 95% de la meta de vacunación contra el VPH, mientras que también se incorporaron pruebas moleculares para fortalecer el tamizaje. El reto ahora es asegurar que la detección permita acceder oportunamente al diagnóstico y tratamiento.

En los últimos cinco años, el tratamiento oncológico también ha incorporado avances como la inmunoterapia, terapias dirigidas y medicina de precisión, además de otras alternativas como los anticuerpos conjugados a fármacos y las terapias con radioligandos.

Los especialistas señalan que la inmunoterapia no necesariamente reemplaza a la quimioterapia. La elección depende del tipo y estadio del cáncer, las características del paciente y determinados biomarcadores. En algunos casos, ambas pueden utilizarse de manera combinada o secuencial.