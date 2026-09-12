El cáncer de mama suma unos 7,471 casos al año y el de cuello uterino cerca de 4,814, mientras el país busca fortalecer la detección temprana. Foto: Freepik.
El cáncer de mama suma unos 7,471 casos al año y el de cuello uterino cerca de 4,814, mientras el país busca fortalecer la detección temprana. Foto: Freepik.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Frente a este escenario, especialistas nacionales e internacionales analizarán los avances en prevención, diagnóstico y tratamiento durante el XV Congreso Peruano de Oncología Médica, que se realizará en Lima del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA), una proporción importante de pacientes llega a los establecimientos de salud con la enfermedad en estadios avanzados. A ello se suman las limitaciones en el registro del estadio clínico.

cuello uterino, estómago, colorrectal y tiroides. Mientras que en los hombres predominan los de próstata, estómago y colorrectal, además del linfoma no Hodgkin y pulmón.

Actualmente se registran aproximadamente 7,471 nuevos casos al año de cáncer de mama, mientras que el de cuello uterino alcanza unos 4,814 casos.

Uno de los principales avances en prevención se ha dado frente al cáncer de cuello uterino. En 2025, Perú superó el 95% de la meta de vacunación contra el VPH, mientras que también se incorporaron pruebas moleculares para fortalecer el tamizaje. El reto ahora es asegurar que la detección permita acceder oportunamente al diagnóstico y tratamiento.

En los últimos cinco años, el tratamiento oncológico también ha incorporado avances como la inmunoterapia, terapias dirigidas y medicina de precisión, además de otras alternativas como los anticuerpos conjugados a fármacos y las terapias con radioligandos.

Los especialistas señalan que la inmunoterapia no necesariamente reemplaza a la quimioterapia. La elección depende del tipo y estadio del cáncer, las características del paciente y determinados biomarcadores. En algunos casos, ambas pueden utilizarse de manera combinada o secuencial.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de Fujimori revisará normas que habrían afectado las cuentas de EsSalud
Zulema Tomás será la nueva presidenta de EsSalud, confirma Keiko Fujimori
Por qué se cae el cabello y cuánto tiempo debes esperar para ver resultados en un tratamiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.