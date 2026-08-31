El sector salud enfrenta una presión constante al atender una demanda creciente de pacientes, buscar una optimización de sus recursos y mantener la continuidad de sus servicios. Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y asistenciales permite a las instituciones reducir las cargas que consumen el tiempo del personal médico y afectan el rendimiento financiero de la organización.

Para responder a este desafío, la atención virtual y la telemedicina se han convertido en herramientas clave. La adopción de estas modalidades tiene un impacto directo en el negocio: según “2026 Life Sciences and Health Care industry insights report” de Deloitte, los sistemas de salud podrían perder hasta 54.500 millones de dólares durante la próxima década si deciden omitir la implementación de opciones de atención virtual.

A la par de la atención a distancia, sistemas de inteligencia artificial (IA) con agentes están optimizando la gestión interna. Un análisis de enero de 2026 de la consultora McKinsey señala que utilizar sistemas que automatizan autorizaciones y reclamos podría reducir entre un 30% y un 60% el costo de cobranza en las tareas administrativas de los hospitales.

En la práctica, para un sistema de salud que perciba ingresos por 6.000 millones de dólares anuales, McKinsey informa que automatizar este ciclo con IA libera al personal de labores administrativas y representa un ahorro directo de 60 a 120 millones de dólares al año en gastos operativos y reprocesos.

Ventajas de la transformación digital

Al integrar tecnologías disruptivas enfocadas en la telemedicina, el big data, IA y la analítica predictiva, los directores médicos y gerentes de operaciones logran:

Reducir tiempos de espera utilizando información y sistemas inteligentes para priorizar la atención.

utilizando información y sistemas inteligentes para priorizar la atención. Optimizar recursos financieros automatizando tareas administrativas, de facturación y gestión.

automatizando tareas administrativas, de facturación y gestión. Mejorar la colaboración médica conectando diferentes sedes y especialistas en tiempo real.

conectando diferentes sedes y especialistas en tiempo real. Facilitar el acceso a la salud mediante consultas virtuales y herramientas de monitoreo remoto.

Un contexto que exige evolución

La necesidad de adoptar estas herramientas responde a una tendencia global orientada a la eficiencia. El informe 2026 Global Health Care Outlook de Deloitte revela que las estrategias de los líderes de salud estarán fuertemente influenciadas por presiones financieras y el desafío de mejorar la productividad, impulsando la inversión en herramientas y servicios digitales.

Este panorama de modernización avanza rápidamente: la firma especializada Straits Research estima que el mercado global de hospitales inteligentes (Smart Hospitals) está valorado en 94.100 millones de dólares para 2026, con proyecciones de superar los 363.000 millones hacia 2034.

Este cambio atiende a retos estructurales compartidos por el sector como la presión sobre los costos, la escasez de personal clínico, el cumplimiento normativo y la necesidad de interoperabilidad entre sistemas. Aquí, indicadores como el margen operativo, el costo por episodio o la tasa de readmisión se vuelven referencias clave para medir el impacto de cualquier transformación digital.

En el Perú, la adopción de la atención a distancia refleja un avance concreto frente a estas tendencias tecnológicas. El Ministerio de Salud informó a inicios de 2026 que el país cuenta con una red nacional de 3.072 establecimientos interconectados y ha realizado más de 9 millones de atenciones de telesalud en los últimos tres años.

Modernización digital con el paciente en el centro

Estructurar estas innovaciones resguardando la operatividad de los servicios clínicos exige una arquitectura digital robusta y bien planificada. A través de la vertical Healthcare de HITSS, Claro empresas va más allá de la provisión de infraestructura y actúa como el integrador que hace posible esta transición.

Al articular soluciones de interoperabilidad de datos, plataformas de monitoreo remoto y sistemas de historia clínica electrónica, HITSS acompaña a las instituciones médicas en su modernización digital y fortalecimiento operativo, poniendo siempre al paciente en el centro de la operación, mientras contribuye a fortalecer los indicadores clave que hoy guían las decisiones de los C-Level en salud.

En ese sentido, Jhelver Vargas, gerente general y country manager de HITSS Perú, señala que “el reto ya no es incorporar tecnología, sino lograr que esta responda a las prioridades reales de la organización. Hoy vemos desafíos como la presión sobre los costos, la escasez de personal clínico, la saturación de la atención y la falta de integración de la información”.

“La oportunidad está en conectar estos desafíos con soluciones que permitan mejorar la experiencia del paciente, hacer más eficiente la operación y tomar mejores decisiones a partir de los datos. Ahí es donde la tecnología deja de ser un fin y se convierte en un habilitador del negocio”, agrega.

Este nivel de acompañamiento tecnológico está diseñado para responder a las exigencias operativas de hospitales privados, redes de clínicas, aseguradoras de salud, centros de diagnóstico por imágenes y sistemas públicos provinciales y nacionales. En todas estas organizaciones, la meta es la misma: contar con un ecosistema conectado que facilite el trabajo clínico y agilice la administración institucional.

Claro empresas: el aliado estratégico para la evolución del sector salud

En un entorno donde la demanda de atención crece más rápido que los recursos disponibles, el factor diferenciador no es solo qué tecnología se adopta, es con quién se construye la transformación.

Junto a HITSS, Claro empresas acompaña a las instituciones de salud peruanas desde la experiencia real en sectores de alta exigencia, con una propuesta pensada para operar con mayor eficiencia, continuidad y foco en el paciente. El resultado: organizaciones mejor preparadas para avanzar hacia modelos de atención más inteligentes y rentables.

La contratación de las soluciones de transformación digital HITSS en salud se encuentra sujeta a evaluación crediticia y fáctica, cobertura y requerimientos técnicos, para clientes con RUC 20. Los alcances se definen según evaluación previa. Conoce más información aquí: https://www.hitss.com/industriaespecializada-healthcare/.

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