Don Tito registró un crecimiento de 6% a 7% en ventas durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. (Foto: Don Tito)
Don Tito registró un crecimiento de 6% a 7% en ventas durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. (Foto: Don Tito)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La pollería peruana Don Tito, con más de cuatro décadas de trayectoria en el negocio del pollo a la brasa, prepara una nueva etapa de crecimiento. De cara a 2027, la cadena alista nuevas aperturas en Lima, renovará parte de su red de locales, reforzará su apuesta por el delivery y la digitalización, mientras evalúa su expansión a provincias y mercados internacionales. ¿Qué otras novedades alista?

TE PUEDE INTERESAR

Día del pollo a la brasa: más de 560 pollerías protegieron sus marcas ante Indecopi
Rentabilidad de las pollerías: un negocio que crece pese a las crisis
Mundial 2026 y Día del Pollo a la Brasa: hoy se espera récord de ventas para las pollerías

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.