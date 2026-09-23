En entrevista con Gestión, Piero Fiorini, director de Don Tito, señaló que las ventas crecieron entre 6% y 7% en el primer semestre de 2026, impulsadas por el avance del delivery. La coyuntura política no ha afectado significativamente al negocio, aunque un eventual Fenómeno El Niño podría generar riesgos en el abastecimiento de papa y otros perecibles, además de afectar el suministro de agua en Lima. Con este escenario, la cadena fortalece su operación en lo que resta del año y prepara sus próximos proyectos.

Para el último trimestre de 2026, Don Tito concentra sus esfuerzos en la campaña de fin de año y en continuar con los proyectos que ya tiene encaminados. (Foto: Don Tito) FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC

Dos nuevos locales en 2027

Don Tito no concretó nuevas aperturas en 2026. Según Piero Fiorini, dos propuestas en centros comerciales fueron descartadas porque “no daban los números”, pero actualmente evalúan tres opciones para 2027. La meta es abrir dos locales: uno puerta calle en Miraflores y otro en un centro comercial de Surco, con una tercera apertura aún como posibilidad. “Dos es lo que estamos apuntando”, precisó.

Las nuevas sedes de Don Tito tendrán formatos distintos: el local puerta calle tendrá entre 500 y 600 m² techados y el de centro comercial unos 300 m². Uno abriría a mediados de 2027 y el otro hacia finales de ese año. La inversión estimada será de US$500,000 para el local puerta calle construido desde cero y de US$250,000 para el de centro comercial, donde la infraestructura base ya es entregada por el operador.

Completar renovación de red de locales

Don Tito tiene previsto remodelar a inicios de 2027 su local de La Molina, ubicado en la avenida Flora Tristán, el único que aún conserva el concepto antiguo de la marca. El resto de sus locales —Surco (2018), Miraflores (2019), San Miguel (2023) y Magdalena (2025)— ya opera bajo el concepto actual, por lo que la intervención busca actualizar la imagen de este establecimiento.

La remodelación demandará entre S/100,000 y S/120,000 y estará enfocada en la fachada, el mobiliario y el “look” del local, sin cambios importantes en maquinaria ni equipos. “Queremos darle un look un poquito más moderno”, explicó Piero Fiorini.

Centro de producción: la apuesta operativa de Don Tito para crecer

Don Tito viene fortaleciendo su centro de producción en San Luis, de 2,000 m², donde concentra las oficinas de gerencia, el almacén central y la elaboración de salsas y chicha morada. Desde allí distribuye productos no perecibles a sus locales, mientras los perecibles llegan directamente a cada establecimiento. Este 2026, la empresa se enfocó en “afinar” esta operación para centralizar productos, insumos y recetas y avanzar en la estandarización de la marca.

Como parte de este proceso, en 2026 Don Tito implementó un área para producir sus salsas en sachet, manteniendo la receta original. La adecuación incluye sistemas de frío y producción y se encuentra en etapa de pruebas. De concretarse el lanzamiento, el nuevo formato llegaría entre octubre y noviembre a todos sus locales para pedidos por delivery.

Delivery: el canal que gana peso en las ventas de Don Tito

El delivery ya representa cerca del 50% de las ventas de Don Tito y se ha convertido en el principal motor de crecimiento del negocio. En el primer semestre de 2026, este canal creció alrededor de 15% frente al mismo periodo de 2025, mientras que los aplicativos avanzaron entre 8% y 9%. En la estructura actual de ventas, el salón representa 40% y el canal para llevar, 10%. Fiorini atribuye el avance a una atención “mucho mejor en delivery, más rápido, más eficiente” y a una mayor digitalización.

La cadena también ha impulsado pedidos a través de su página web con promociones para primera compra, regalos y descuentos, lo que permitió captar nuevos clientes y trasladar a parte de sus consumidores habituales del teléfono al canal digital. El cambio es más visible entre el público joven, que “ha migrado mucho más al tema de delivery”. Como siguiente paso, Don Tito trabaja en un aplicativo propio que facilitará los pedidos desde el celular y prevé lanzarlo a inicios de 2027.

Expansión a provincias y mercados internacionales

Don Tito evalúa ingresar a provincias entre 2027 y 2028, con Piura y Trujillo como los mercados que más interesan a la cadena, además de Huancayo y Cusco. Fiorini explicó que la elección responde a su potencial comercial y al crecimiento que observan en estas ciudades. La expansión se realizaría inicialmente con inversión propia, mientras que la opción de franquicias queda descartada por ahora: “No es un modelo que nos interese en este momento”.

El siguiente paso podría ser el extranjero. Don Tito analiza mercados como España y Estados Unidos, donde Fiorini identifica oportunidades por la presencia de comunidades peruanas y el reconocimiento que tiene el pollo a la brasa fuera del país. La idea, sin embargo, todavía se encuentra en evaluación y dependerá de cómo avance primero el plan de expansión nacional.