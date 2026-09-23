Carros tubulares. (Foto: Shutterstock)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), descartó este miércoles que haya emitido alguna autorización de funcionamiento a los vehículos tubulares y señaló que estos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

Además, refirió que en una reunión sostenida con personas que brindan este servicio de transporte con este tipo de vehículos, se abordaron aspectos relacionados con las exigencias aplicables a los tubulares.

, afirmó

“Asimismo, el sector informó que, como cualquier administrado, los interesados tienen derecho a presentar iniciativas o propuestas normativas, las cuales serán evaluadas por el MTC en el marco de sus competencias como ente rector en materia de transportes”, puntualizó.

Gremios piden normativa especial para regular turismo

La semana pasada, los dirigentes de los choferes de carros tubulares en las dunas de la Huacachina (Ica), alzaron su voz de protesta para denunciar que se encuentran en un entrampamiento legal desde hace más de 14 años.

Según explicaron, dicho reglamento establece límites de antigüedad para los vehículos y está pensado para unidades que circulan por vías asfaltadas o pavimentadas, más no para el terreno desértico donde operan.

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