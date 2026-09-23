El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), descartó este miércoles que haya emitido alguna autorización de funcionamiento a los vehículos tubulares y señaló que estos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

A través de un comunicado en su red social Facebook, el MTC indicó que “no autorizó la operación de estos vehículos para la prestación del servicio de transporte”.

Además, refirió que en una reunión sostenida con personas que brindan este servicio de transporte con este tipo de vehículos, se abordaron aspectos relacionados con las exigencias aplicables a los tubulares.

“El MTC precisó que las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) se encuentran vigentes y se deben cumplir”, afirmó

“Asimismo, el sector informó que, como cualquier administrado, los interesados tienen derecho a presentar iniciativas o propuestas normativas, las cuales serán evaluadas por el MTC en el marco de sus competencias como ente rector en materia de transportes”, puntualizó.

Gremios piden normativa especial para regular turismo

La semana pasada, los dirigentes de los choferes de carros tubulares en las dunas de la Huacachina (Ica), alzaron su voz de protesta para denunciar que se encuentran en un entrampamiento legal desde hace más de 14 años.

Julio Mendívil Zapata, presidente de la Asociación de Tubulares Duna Segura; y José Rubén Camargo Zapata, secretario de la Asociación Dunas Segura y Tubulares de Huacachina, manifestaron que la principal traba para su formalización es la exigencia del Decreto Supremo 026-2019-MTC.

Según explicaron, dicho reglamento establece límites de antigüedad para los vehículos y está pensado para unidades que circulan por vías asfaltadas o pavimentadas, más no para el terreno desértico donde operan.