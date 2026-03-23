Ica: autoridades esperan nueva normatividad sobre vehículos tubulares que operan en dunas

Desde el Gobierno Regional de Ica se invocó a la Mesa Técnica formada en el Poder Ejecutivo para analizar el tema del funcionamiento de los vehículos tubulares que operan en las dunas de esta jurisdicción, a fin de dar a conocer los resultados de su trabajo de análisis sobre este tema.

El director regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Ica, Gustavo Huerta Escate, indicó a Andina que está cercano a vencer el plazo de 180 días establecido para que dicha instancia dé a conocer sus conclusiones y recomendaciones.

El funcionario recordó que este grupo se formó en octubre del año pasado, incluyendo a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, además de otras entidades locales, a fin de establecer nuevos parámetros para la referida actividad.

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Antecedentes

Debe recordarse que en julio de 2025 un turista estadounidense perdió la vida debido a un accidente ocurrido mientras era transportado en un vehículo tubular.

Estos se han constituido desde hace varios años atrás en uno de los atractivos principales para quienes visitan la laguna de la Huacachina y el desierto iqueño. Los tubulares cruzan este y sus dunas a gran velocidad, procurando a sus pasajeros una emocionante experiencia.

Huerta señaló que tras las primeras reuniones de los miembros de la Mes Técnica se indicó que se emitiría una norma para establecer las características y condiciones del cilindraje y el peso de los vehículos que pueden brindar el servicio a los turistas.

“Pero hasta ahora no hay ninguna respuesta”, señaló el director regional de Turismo, quien indicó que desde el gobierno regional —integrante de la Mesa Técnica— se ha planteado que especialistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se reúnan con los responsables de las empresas que ofrecen el servicio turístico de vehículos tubulares “para ver cuál sería la mejor salida que pueda darse”.

Indicó también que actualmente prestan servicio a los turistas aquellos vehículos tubulares ensamblados en fábrica.