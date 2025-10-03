La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica advirtió a la población en general que los vehículos tubulares o buggies utilizados en las dunas de Huacachina, ubicado en la provincia y región Ica, constituyen un grave riesgo para los usuarios, vecinos y turistas, tanto nacionales como extranjeros, informó hoy el Ministerio Público.

Al respecto, el fiscal provincial de Ica, Pedro Eloy Del Carpio, afirmó que los vehículos tubulares que operan en el desierto de Ica son “vehículos hechizos” (es decir, no son de fábrica), también conocidos como areneros o ROV (vehículo recreativo fuera de carretera).

Sostuvo que estos vehículos no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para su circulación y uso, según la norma vigente, y por lo tanto, no pueden tener ningún tipo de autorización para su operatividad.

Del Carpio agregó que estas unidades suelen volcarse en las dunas y causar accidentes que ocasionan lesiones e incluso pérdidas humanas. Asimismo, son un grave peligro cuando circulan en vías formales, ya que acuden a la zona conocida como Tierra Prometida, donde existen cocheras y talleres para estos vehículos, y a las estaciones de servicio para abastecer combustible.

En tal sentido, el representante del Ministerio Público de Ica indicó que las personas naturales o jurídicas que ofrecen servicios de paseo a través de estos vehículos pueden incurrir en delitos como lesiones culposas, homicidio culposo, exposición al peligro, fraude al consumidor, falsedad genérica y publicidad engañosa o ilegal.

Asimismo, los funcionarios públicos que avalan o promocionan el uso y la circulación de estos vehículos tubulares pueden incurrir en delitos como omisión de actos funcionales, exposición al peligro, encubrimiento personal, homicidio culposo de haber resultado, abuso de autoridad y afectación de la zona protegida. Esto último debido a que se pone en riesgo el ecosistema dunar, utilizado como parqueo.

Por último, el fiscal provincial recordó que su despacho ya ha cursado diversos oficios a las autoridades locales y nacionales advirtiendo esta situación, a afectos de que actúen en cumplimiento de la ley, ya que dichos vehículos también vienen circulando en Nasca y Paracas.