Tras la reciente intervención y acción de fiscalización realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, los dirigentes de los choferes de carros tubulares en las dunas de la Huacachina (Ica), alzaron su voz de protesta para denunciar que se encuentran en un entrampamiento legal desde hace más de 14 años.

Julio Mendívil Zapata, presidente de la Asociación de Tubulares Duna Segura; y José Rubén Camargo Zapata, secretario de la Asociación Dunas Segura y Tubulares de Huacachina, manifestaron que la principal traba para su formalización es la exigencia del Decreto Supremo 026-2019-MTC.

Según explicaron, dicho reglamento establece límites de antigüedad para los vehículos y está pensado para unidades que circulan por vías asfaltadas o pavimentadas, más no para el terreno desértico donde operan.

“Nos entrampan en ese decreto sin haber hecho un estudio de lo que significa el deporte de aventura aquí en la Huacachina. Es una normativa especial la que se nos debe brindar, pues en ninguna parte del mundo se ven vehículos creados de esta forma y para este fin”, dijo Mendívil Zapata.

Adaptaciones técnicas y seguridad

Frente a los cuestionamientos sobre las condiciones técnicas de sus unidades por parte del fiscal provincial titular de la Fiscalía de Prevención del Delito en Ica, Pedro Eloy Del Carpio Soto, los dirigentes aclararon que los vehículos son adquiridos originalmente con tarjeta de propiedad, placa, motor y chasis de fábrica.

Los dirigentes informaron que posteriormente, se les retira la cabina, vidrios y puertas para implementar una jaula antivuelco interna, diseñada específicamente para proteger a los pasajeros ante cualquier contingencia en la arena.

Asimismo, explicaron que para ensamblar este tipo de estructuras se emplean modelos anteriores al año 2002, ya que los vehículos modernos cuentan con carrocerías compactas sin chasis independiente, lo que imposibilita su adaptación para el desierto.

¿Falla humana o falla mecánica?

Al ser consultado sobre los accidentes fatales registrados en el desierto durante este servicio, Camargo precisó que estos hechos responden a la falta de pericia de ciertos conductores e informalidad temporal, y no a fallas en la mecánica de los vehículos.

“Lo que en sí ocurre es la falla humana más que la mecánica. Todos los peritos pueden dar fe de ello. La no formalización conlleva a veces a que algunas empresas informales contraten a conductores a los que les falta adiestramiento en este tipo de circuitos”, refirió.

También mencionó que el compromiso de los gremios en capacitar a los choferes y elevar los estándares de seguridad para no perjudicar el dinamismo económico y turístico de la región Ica.

Los gremios solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al Ministerio Público y a las autoridades competentes una mesa de diálogo que permita definir su labor como un servicio turístico especial y deporte de aventura, elaborando un reglamento hecho a la medida de la geografía del desierto iqueño.

El dato

El servicio de vehículos tubulares en las dunas de Huacachina fue suspendido tras un operativo realizado el viernes 11 por la Fiscalía de Prevención del Delito.

La intervención, que contó con el apoyo de la Policía Nacional, permitió detectar presuntas deficiencias en la documentación y en las condiciones de operatividad de estas unidades.