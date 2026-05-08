En el marco de la “Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina”, se revisaron y analizaron los requisitos técnicos para la autorización de vehículos tubulares, por lo que las empresas deben cumplir la normativa vigente, formalizarse y garantizar la seguridad de las personas.

En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Transportes y Movilidad Urbana, comunicó a las empresas que prestan el servicio de transporte turístico terrestre en vehículos tubulares que deben tramitar la autorización municipal, con el fin de formalizar su actividad y asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad establecidas.

Cabe indicar que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló las características técnicas que deben cumplir los vehículos destinados al servicio de transporte turístico terrestre en vehículos tubulares para obtener la autorización correspondiente.

En ese sentido, los vehículos de categoría M1 no tienen restricciones de peso ni de cilindrada mínima del motor, toda vez que deben contar con chasis original, motor y otros sistemas automotrices, conforme a las condiciones técnicas establecidas en el subnumeral 23.1.2.2 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, modificado por el Decreto Supremo N.° 026-2019-MTC, las cuales serán verificadas por la autoridad municipal competente.

Asimismo, la antigüedad máxima de permanencia en el servicio es de hasta 15 años, ampliado según ordenanza municipal a 20 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. Igualmente, los conductores deben contar con licencia de conducir Clase A, Categoría II-a, por corresponder al servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico.

Para la obtención de la autorización municipal, los titulares deberán presentar los requisitos establecidos en las ordenanzas municipales. En ese contexto, la Mesa Técnica exhorta a las empresas a formalizar sus unidades, gestionando la autorización municipal y cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.