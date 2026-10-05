El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mostró optimista sobre el desempeño de la economía peruana en lo que resta del año, aun cuando el fenómeno de El Niño (FEN) es uno de los factores internos que más preocupa.

El titular del sector, Elmer Cuba, recordó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, que a julio de este año el Producto Bruto Interno (PBI) nacional creció 3.1%, pese al FEN, sustentado en distintos indicadores que hoy caminan a favor del país.

“Con estas buenas perspectivas, esperamos que la economía se comporte muy bien este año, incluso acelerándose de acá a diciembre. Según nuestros cálculos, el ‘peor’ mes del año fue junio (1.75%), pero en el resto de meses, hasta fin de año, esperamos [que el PBI] crezca un 2.5% - 3%. Eso nos llevaría a una expansión de 3.4% en 2026 y 2027, con FEN. Ya en el post El Niño, el crecimiento sería 4%”, indicó.

Si bien el MEF proyecta una expansión de 3.4% para este año, Cuba se mostró aún más optimista tomando en cuenta que para el consenso de analistas del LatinFocus Consensus Forecast, América Latina y el Caribe crecerían 2.3%, mientras que Perú, para ellos, se expandiría 3.8% entre 2026 y 2030.

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Indicadores que sostienen al Perú

“[Crecer más de 3%] no es algo menor si consideramos que estamos viviendo uno de los peores fenómenos de El Niño de los últimos 70 años”, detalló.

Cuba mencionó que cuando el país transita por este escenario de anomalías climáticas suele estancarse o, incluso, entrar en recesión. Por ejemplo, en 2023, la economía cayó 0.4%; en 1983, -13%; y en 1998, -5%. En esos tres momentos se vivió un FEN similar.

¿Por qué esta vez es diferente? “Lo remarcable acá es que el FEN de este calibre nos encuentra dinámicos, creciendo 3.1% [a julio], con una [proyección] de 3.4% para el año. También nos encuentra en un buen momento, con una demanda interna muy tonificada que crece alrededor de 6% y una inversión privada que se expande 15%”, explicó ante los parlamentarios.

PBI, a julio 2026. Fuente: INEI

A lo mencionado se suma que las expectativas empresariales sobre la economía, que dan luces sobre el corto y mediano plazo, ha “recibido muy bien” al Gobierno.

El ministro resaltó que hoy dicho indicador está cerca a topes históricos desde el 2016. Y, lo que incrementa el entusiasmo del MEF es que las expectativas de contratación a 12 meses lograron 65 puntos, el nivel más alto desde que se publica la serie desde 2013 (más de 50 puntos es optimismo).

Cuba también destacó que la recaudación tributaria aumentó 11.5% en términos reales (variación real acumulada en 12 meses), lo que permite “enfrentar con éxito las presiones de gasto que tenemos como toda economía en desarrollo”.

Foto: MEF

“Este buen desempeño de la recaudación tributaria se ha reflejado en el déficit fiscal. La meta para este año es 1.8% [del PBI, y actualmente estamos en 1%]. Tenemos un espacio para aumentar la inversión y gasto público sin afectar la meta fiscal”, señaló.

En otro momento se refirió al riesgo país y subrayó que está en mínimos históricos, por debajo de hace 4 años. “Eso es clave para el costo del crédito hipotecario, por ejemplo”, finalizó.