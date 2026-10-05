La evolución no ha seguido una línea en la que un mecanismo sustituye completamente al anterior.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Hubo un tiempo en que para comprar un televisor, un videojuego o el pan de la bodega había una opción predominante: pagar en efectivo. Las tarjetas de crédito todavía no estaban extendidas y los comercios tampoco contaban con los dispositivos que hoy forman parte de cualquier caja registradora.

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