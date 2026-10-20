Víctor José Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos, recibió el premio EMA Empresas Familiares en la categoría Integridad y Valor Sostenible, el pasado 15 de octubre. FOTOS: CESAR BUENO / @PHOTO.GEC
Víctor José Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos, recibió el premio EMA Empresas Familiares en la categoría Integridad y Valor Sostenible, el pasado 15 de octubre. FOTOS: CESAR BUENO / @PHOTO.GEC
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Ani Lu Torres
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“No pensamos únicamente en el corto plazo, sino también en los próximos 30 años”, dice Víctor José Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos. La empresa familiar, con 33 años en el sector salud, se prepara para atender necesidades de diagnóstico asociadas a enfermedades que podrían incrementarse por el fenómeno de El Niño en el país. Además, revela la inversión que realizarán en 2027 como parte de su expansión.

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