Con diez años en la gerencia, Alfaro también conduce otra transición: la profesionalización de la compañía y el plan para incorporar una gerencia externa. En paralelo, busca ampliar el negocio hacia áreas como la oncología y el seguimiento de enfermedades crónicas. Recientemente, la empresa recibió el reconocimiento EMA Empresas Familiares 2026 -otorgado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares- en la categoría “Integridad y Valor Sostenible”.

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Usted lleva diez años como gerente general de la compañía y ha atravesado varios fenómenos de El Niño. ¿Cómo se están preparando para lo que viene para el sector salud?

La principal lección que nos deja un fenómeno de El Niño es que debemos trabajar en prevención y estar preparados para atender las necesidades que surgen día a día. Estamos trabajando para brindar un mejor soporte al Estado en servicios e infraestructura, especialmente en lo relacionado con equipamiento.

¿Ya se ha incrementado la demanda de sus servicios?

No hay una correlación directa, porque el impacto en salud se da posteriormente al fenómeno. Nosotros estamos más enfocados en el diagnóstico y nos estamos preparando para detectar enfermedades como el dengue, la chikunguña, la malaria y otras infecciones que nos corresponde atender.

El Estado compra pruebas, pero considero que el acompañamiento y los servicios son incluso más importantes. Necesitamos una mayor capacidad para hacer seguimiento desde el punto de partida, evaluar el tratamiento y medir su impacto posterior. En eso nos estamos enfocando actualmente: en la trazabilidad de estas enfermedades y en generar información valiosa para atenderlas de una mejor manera.

¿Hay algún mes en el que estiman que podría incrementarse la demanda?

Ya se registran brotes importantes de enfermedades en algunas zonas. El dengue es una de las primeras preocupaciones y estamos trabajando en prevención. Creo que en cualquier momento podrían activarse procesos que requieran una mayor participación del sector privado.

¿Cuánto crecerá Sistemas Analíticos en 2026?

Este año creceremos cerca del 8% en facturación versus el 2025. Es una cifra un poco más conservadora (en 2025 cerraron a doble dígito), pero esto pasa porque tenemos cierta precaución respecto al crecimiento de la facturación con el Estado.

Nuestro negocio tradicional (proveer soluciones tecnológicas y de diagnóstico a escala nacional, tanto a hospitales públicos como a clínicas) tiene un fuerte componente de inversión de Capex y recuperación lenta, por eso apuntamos a nuevos modelos de negocios y diversificación de otras unidades.

El plan de crecimiento para el 2027

¿Qué puntos incluye su plan de crecimiento para el 2027?

Ya establecimos nuestro primer centro de imágenes en Lima, con un resonador de última tecnología. Si bien habíamos evaluado inicialmente adquirir un centro, finalmente decidimos empezar por uno propio con una inversión en Capex de US$ 1.5 millones.

¿Abrirán más centros el próximo año?

Seguimos evaluando algunas adquisiciones, pero estos son procesos largos y dependerá mucho del estado de las tecnologías. No nos hemos cerrado a crecer inorgánicamente, o que sea financiado en sociedad. Pero hablamos de que tenemos una meta de tres centros de imágenes más para el 2027. Estamos hablando de una inversión de casi US$ 5 millones.

¿Solo abrirán en Lima?

Todavía no hemos definido si será solo en Lima o daremos el salto en provincia. Pero el próximo año la expansión es de tres centros más.

¿Cuánto debería aportarles este negocio a su facturación total?

No tenemos una meta aterrizada porque lo estamos analizando como un negocio independiente. Para este primer año de operación estimamos cerrar con una facturación de casi S/ 4 millones solo en diagnóstico de imágenes, con una capacidad casi completa que aún puede seguir creciendo.

¿Hacia qué otras especialidades apuntan? ¿Contemplan la oncología?

Tenemos una participación activa en programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables. Trabajamos en ámbitos como la tuberculosis, el VIH, la oncología y la diabetes, porque existe una problemática importante en el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Ese es uno de los espacios que queremos priorizar para nuestro crecimiento.

¿Cómo lo harán?

La tendencia que vemos es una mayor aplicación y uso de datos, algo que se vincula con la genética y la oncología, porque los tratamientos oncológicos avanzan hacia enfoques cada vez más específicos.

La oncología abarca muchas especialidades y hoy se están desarrollando tratamientos cada vez más específicos. Incluso estamos conversando con algunos socios internacionales que tienen un mayor interés en implementar nuevas tecnologías en el país.

Victor josé Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos, empresa dedicada a la implementación de laboratorios especializados en el país. Crédito: Sistemas Analíticos.

Profesionalización y sostenibilidad

Esta vez, recibieron el reconocimiento de EMA Empresas Familiares en la categoría “Integridad y Valor Sostenible”. ¿Qué potenciaron durante el último año para obtener este reconocimiento?

Nuestra compañía se encuentra en un área especializada de la salud. Como parte de nuestro trabajo en sostenibilidad, comenzamos a trabajar con programas como Peruanos por Peruanos, Socios en Salud, Por Ti, Mi Sangre y Vida Wasi, con el objetivo de potenciar los diagnósticos preventivos y mejorar la calidad de la salud de la población.

Además, a nivel interno, hemos implementado un programa de voluntariado en el que ha participado el 35% de los colaboradores. También hemos incorporado medidas de reciclaje.

¿Qué resultados concretos lograron?

En el ámbito social, hemos alcanzado a más de 125,000 familias con iniciativas de diagnóstico preventivo y donación de sangre, un 50% más que en 2025. En cuanto al impacto ambiental, alcanzamos los 20,500 kilos de material reciclado y trabajamos en la reducción de emisiones de CO2.

¿Cómo equilibran estas iniciativas con el retorno de la inversión?

Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un círculo virtuoso. Uno de sus pilares es el financiero, porque la sostenibilidad empresarial se construye con una visión de mediano y largo plazo. En las empresas familiares, esto cobra aún más importancia, porque queremos transmitir el negocio a las próximas generaciones.

Dentro de la visión de la gerencia siempre está presente un indicador económico. Al mismo tiempo, pensamos en el impacto social y ambiental a mediano y largo plazo. Buscamos un equilibrio entre las acciones que realizamos, aunque sus resultados probablemente no se vean en el corto plazo. Pensar en las próximas generaciones también implica entender que estas iniciativas contribuyen a fortalecer la dimensión financiera del negocio.

¿Cuánto han avanzado en el proceso de profesionalización de la compañía?

La compañía tiene 33 años y, como parte de su evolución natural, se encuentra en un proceso de sucesión. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Ya en 2025 hablábamos de esta transición y hemos avanzado en el plan de sucesión, el acompañamiento y la evaluación de candidatos externos. ¿Tenemos formalmente un proceso de sucesión con fechas definidas? No, pero sí contamos con un plan de trabajo. Seguiremos avanzando en ese proceso.

Sus padres, los fundadores, ya se habían retirado de la función ejecutiva de la compañía. ¿Qué posición asumiría usted en el directorio?

Cumplo diez años en la compañía y considero que es parte de un ciclo natural y normal ir delegando algunas responsabilidades. Mi transición podría llevarme a formar parte del directorio, que también tendría que pasar por un proceso de renovación y reestructuración, con nuevas posiciones.

Ganadores. Miembros de la segunda y hasta tercera generación de las empresas ganadoras recibieron el reconocimiento EMA 2026. Foto: Cesar Bueno @GEC

¿Cuáles son los hitos que aún faltan para concluir el plan de sucesión?

Desde mi punto de vista, no existe una receta idónea ni siempre se encuentra el momento perfecto. Dependerá de la independencia de cada área, de la evolución de las gerencias y de cómo se encuentre el mercado.

El sector salud atraviesa una vorágine importante. Hoy nos enfrentamos a las consecuencias del fenómeno de El Niño y la atención de la salud siempre ha sido crítica. Cuando tengamos a la persona adecuada, será el mejor momento para concretar la transición.

¿Qué mensaje final compartiría con otras empresas familiares del país?

Más que un consejo, es algo que aplicamos en la compañía: tener una visión integral del negocio. No pensamos únicamente en el corto plazo, sino también en el futuro. El día a día es importante, pero debemos entender que el negocio tiene que ser sostenible y retribuir a la sociedad, en parte, por lo que uno está logrando.