Los casos de dengue en el Perú aumentaron alrededor de 79% en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que las altas temperaturas y las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían favorecer un mayor incremento de la enfermedad.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, explicó en Canal N que el comportamiento del dengue varía cada año y que uno de los principales factores que explican el aumento registrado actualmente es el incremento de la temperatura.

“Cada año el comportamiento del dengue es diferente”, señaló Munayco, quien recordó que en 2023 y 2024 el país registró cifras excepcionalmente altas debido a la presencia del fenómeno El Niño global, El Niño costero y el ciclón Yaku.

El especialista explicó que el aumento de la temperatura favorece la permanencia y reproducción del mosquito transmisor del dengue y, por consiguiente, la aparición de nuevos casos.

A este factor se suman las dificultades relacionadas con el acceso al agua. Munayco señaló que muchas familias no cuentan con abastecimiento de agua durante las 24 horas del día y deben almacenarla en cilindros, baldes y otros recipientes que pueden convertirse en criaderos del mosquito si no son manejados adecuadamente.

También mencionó otros objetos donde puede acumularse agua, como llantas y latas, especialmente en zonas donde se registran lluvias. Por ello, recomendó mantener los recipientes de almacenamiento correctamente tapados, lavar y escobillar sus paredes cuando se termine el agua y evitar que floreros permanezcan con agua acumulada. En estos últimos casos, indicó que puede utilizarse arena para evitar la proliferación del mosquito.

Dengue en Perú.

Minsa evalúa escenarios de mayor incremento

Munayco señaló que el CDC-Minsa trabaja con distintos escenarios epidemiológicos para anticipar el comportamiento del dengue durante los próximos meses. Explicó que se contempla un escenario de comportamiento habitual, otro moderado, con un incremento similar al observado actualmente, y un escenario severo en caso de que las condiciones lleguen a generar una situación comparable con la registrada en 2023 y 2024.

En esos años, el país llegó a superar los 250,000 casos, una de las cifras más altas registradas en los últimos años. El especialista indicó que el Minsa viene coordinando con los gobiernos regionales y locales para fortalecer la respuesta ante un eventual incremento de casos.

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Afectados

Hasta el momento, el país registra 67 fallecidos por dengue, según informó Munayco. El especialista explicó que las muertes no dependen únicamente de las condiciones climáticas, sino también de factores relacionados con la atención oportuna y el momento en que el paciente llega a un establecimiento de salud.

Señaló que entre los grupos afectados se encuentran personas de distintas edades, incluidos adultos mayores y pacientes con comorbilidades. Munayco remarcó que reconocer los signos de alarma y acudir oportunamente a los servicios de salud resulta fundamental para evitar complicaciones.

Entre estos signos mencionó el dolor abdominal intenso, vómitos, somnolencia —especialmente en niños— y sangrado por la nariz u otras mucosas.