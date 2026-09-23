Financiar un proyecto, administrar un patrimonio o estructurar una inversión ya no son procesos independientes. Cada vez más empresas e inversionistas buscan soluciones integrales que les permitan gestionar distintas necesidades financieras de manera coordinada y eficiente.

Fernando Vivanco, vicepresidente de Nuevos Negocios de Grupo Coril, explica cómo la compañía ha ampliado su propuesta para consolidarse como un ecosistema financiero que reúne inversión, banca de inversión, fideicomisos y gestión patrimonial. También comparte su visión sobre los principales desafíos y oportunidades que marcarán el desarrollo del sector.

-Grupo Coril nació en el mercado de capitales y hoy reúne distintas empresas del sistema financiero. ¿Cómo ha evolucionado el grupo y qué servicios integra actualmente?

Grupo Coril nació en 1991 en el mercado de capitales, con foco en intermediación bursátil, fondos de inversión y titulización de activos. Ese origen definió nuestra forma de trabajar: más que vender productos financieros, buscamos estructurar soluciones para responder a las necesidades de cada cliente.

Con el tiempo incorporamos nuevas capacidades para cubrir cada etapa de una operación. Así sumamos fideicomisos, gestión de fondos, banca y otros servicios hasta conformar un ecosistema integrado. Hoy contamos con cinco empresas supervisadas que, trabajando en conjunto, permiten ofrecer soluciones que ninguna podría brindar de manera aislada.

-¿Qué diferencia al modelo de Grupo Coril?

La diferencia no está en los productos, porque cualquier entidad financiera puede ofrecerlos. Lo que nos distingue es la capacidad de integrarlos para resolver una necesidad específica del cliente con una sola coordinación y una sola estrategia.

Por ejemplo, si una empresa necesita financiamiento que la banca tradicional no puede otorgar contra balance, podemos estructurar un fideicomiso, desarrollar una titulización y colocarla con inversionistas. Para el cliente no son varias operaciones: es una solución integral.

Eso reduce tiempos, mejora el costo de capital mediante una mejor estructura de riesgo y permite acompañar toda la vida del proyecto desde un mismo grupo.

-¿Cuáles han sido los principales resultados e hitos alcanzados por las empresas de Grupo Coril durante el último año?

Grupo Coril cuenta con más de 34 años de trayectoria. Al cierre de agosto de 2026, CORFID y ST administraban 2,712 fideicomisos. En ese mismo periodo, Alfin Banco registró colocaciones por S/969 millones, de las cuales el 65% corresponde a Banca Consumo y el 35% a Banca Empresa.

Estas cifras reflejan el desarrollo de un ecosistema que integra mercado de capitales, banca de inversión, fideicomisos, fondos y gestión patrimonial, con soluciones orientadas a acompañar distintas necesidades de empresas e inversionistas.

-¿Cómo ha cambiado el perfil de los clientes y qué nuevas necesidades están impulsando la evolución de los servicios financieros?

Hoy el cliente ya no busca un producto financiero; busca una solución. La conversación dejó de centrarse únicamente en tasas y pasó a enfocarse en composición, diversificación, integración y planificación patrimonial. Ese cambio nos permite partir del diagnóstico de la necesidad del cliente antes que del producto que ofrecemos.

Al mismo tiempo, el comportamiento del cliente también evolucionó. Hoy espera que las operaciones cotidianas sean completamente digitales e inmediatas, pero sigue valorando el acompañamiento de un especialista cuando debe tomar decisiones financieras complejas.

En el segmento empresarial también observamos una mayor demanda por soluciones de financiamiento estructurado. El endurecimiento del crédito para la mediana empresa ha impulsado alternativas que se evalúan sobre la base de los flujos del negocio y no únicamente de las garantías reales, un espacio donde nuestra propuesta integra lo mejor de la banca y del mercado de deuda privada.

-¿Cómo compite Grupo Coril con la banca tradicional y con nuevos actores fintech en la captación de clientes?

Un banco ofrece un producto. Una fintech ofrece una experiencia. Nosotros buscamos ofrecer una solución completa. Esa es la principal diferencia de nuestro modelo. La banca tradicional compite por escala y costo de fondeo; las fintech destacan por su agilidad y tecnología. Nosotros integramos distintas capacidades para responder de forma integral a las necesidades del cliente.

Contar con un banco dentro del grupo nos permite mantener competitividad en el fondeo, mientras que la inversión en tecnología nos ayuda a ofrecer una experiencia digital ágil. Pero, además, disponemos de las licencias y la estructura necesarias para diseñar soluciones que integran banca, fideicomisos, titulización e inversión.

Al mismo tiempo, entendemos que el mercado también se construye mediante la colaboración. Muchas fintech son nuestros clientes o socios estratégicos porque requieren fideicomisos, vehículos financieros o estructuras para operar, del mismo modo que participamos junto a otras entidades en operaciones sindicadas. Competir y colaborar pueden convivir dentro de un mismo ecosistema financiero.

“Un banco ofrece un producto. Una fintech ofrece una experiencia. Nosotros buscamos ofrecer una solución completa”, Fernando Vivanco, vicepresidente de Nuevos Negocios de Grupo Coril.

-¿Qué iniciativas de innovación y transformación digital está implementando Grupo Coril?

Nuestra estrategia de innovación parte de una visión centrada en el cliente. Cada solución se diseña a partir de sus necesidades y la transformación digital se desarrolla de manera integrada entre las distintas empresas del grupo, aprovechando las sinergias de un ecosistema financiero completo.

En Alfin Banco ya contamos con productos que pueden contratarse de manera 100% digital y automática, orientados a fomentar el ahorro y fortalecer la educación financiera. Además, trabajamos en una nueva versión del aplicativo, que incorporará más productos y servicios. Más que desarrollar una aplicación, buscamos que la tecnología sea la puerta de entrada a todo el ecosistema financiero del grupo.

-¿Cuáles son las principales oportunidades de crecimiento que identifica Grupo Coril en el Perú?

Nuestro crecimiento se apoyará en cuatro frentes estratégicos: democratizar el ahorro y la inversión, ampliar el financiamiento estructurado para la mediana empresa, impulsar la titulización en sectores con alta demanda de capital y consolidarnos como infraestructura financiera para terceros.

Creemos que el mercado peruano avanzará hacia una mayor participación de inversionistas minoristas, por lo que estamos desarrollando canales digitales y productos más accesibles. Al mismo tiempo, vemos una gran oportunidad en el financiamiento estructurado para empresas medianas y en operaciones vinculadas a infraestructura, energía, obras por impuestos e inmobiliario.

Más que fijarnos metas comerciales específicas, buscamos ampliar nuestras capacidades, llegar a más clientes y desarrollar nuevas estructuras que respondan a las necesidades del mercado.

-¿Qué barreras siguen limitando el acceso de personas y empresas peruanas al mercado de capitales?

Hoy existen tres barreras que limitan una mayor participación en el mercado de capitales: la incertidumbre institucional, la cultura financiera y el costo que representa emitir para muchas empresas medianas.

La primera reduce la predictibilidad necesaria para atraer inversiones de largo plazo. La segunda mantiene la percepción de que invertir en bolsa es una actividad reservada para especialistas. Y la tercera dificulta que muchas empresas puedan acceder al mercado debido a los costos y la complejidad que implica una emisión.

Para ampliar la participación se requiere avanzar de manera simultánea en tres frentes: fortalecer la estabilidad institucional, impulsar la educación financiera y facilitar mecanismos de emisión más proporcionales para empresas de distintos tamaños. Ninguna de estas medidas, por sí sola, será suficiente.

-Si tuviera que apostar por una sola cosa que definirá el mercado de capitales peruano en los próximos cinco años, ¿cuál sería?

La cultura financiera será el principal motor del mercado de capitales en los próximos cinco años. Mientras más personas comprendan que invertir no es una actividad exclusiva para especialistas y tengan acceso a instrumentos locales e internacionales mediante canales simples, mayor será la participación de inversionistas individuales.

Ese proceso se verá impulsado por una mayor competitividad entre las sociedades agentes de bolsa y por la incorporación de nuevas alternativas de inversión. En ese escenario, el mercado peruano evolucionará hacia un modelo cada vez más minorista, acercándose mucho más a la economía real del país.

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