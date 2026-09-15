Las entidades financieras ofrecen la compra de deuda a clientes de otras compañías. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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Quienes pagan un crédito pueden acceder a una alternativa interesante: la compra de la deuda por parte de otra entidad financiera. El atractivo está en acceder a una menor tasa de interés y con ello pagar una menor cuota.

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