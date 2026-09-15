El ahorro en intereses ocurrirá con seguridad si con la compra de deuda se rebaja la tasa de interés y se mantiene el plazo de pago del crédito. Pero cabe la posibilidad de que la compra de deuda también incluya ampliar el plazo de pago. Allí se genera el riesgo de que si el plazo se amplía demasiado, ello generaría que el pago acumulado de intereses sea mayor, en comparación a lo previsto en el crédito original.

Para graficar este riesgo, Martha Chuquista, gerente de producto & marketing de Equifax Perú - Infocorp, presenta un ejemplo:

Una persona mantiene una deuda pendiente de S/ 10,000 que deberá pagar durante los próximos 12 meses, con una tasa de interés de 25% anual. Considerando únicamente capital e intereses, las cuotas mensuales serían de aproximadamente S/ 938 y el pago acumulado bordearía los S/ 11,262.

Si otra entidad ofrece trasladar esos S/ 10,000 a una tasa menor, de 18%, pero amplía el plazo a 24 meses, la cuota bajaría a aproximadamente S/ 493. Con ello, el desembolso acumulado sería cercano a S/ 11,828.

Es decir, a pesar de que con la compra de la deuda hubo una rebaja en la tasa de interés, al duplicarse el plazo se generará un mayor monto acumulado de intereses. El ejemplo permite observar que ampliar el plazo puede reducir considerablemente la cuota mensual, pero elevar el monto final pagado, remarca Martha Chuquista.

“Detrás de una mensualidad menor puede haber una tasa más baja, pero también un plazo más largo. Por eso, antes de aceptar una compra de deuda, conviene pedir el cronograma completo, revisar cuánto falta pagar con el crédito actual y cuánto se desembolsará finalmente con la nueva propuesta. Una cuota menor puede hacer más manejables los pagos del mes, pero no basta para saber si la oferta conviene”, indicó Martha Chuquista.

Por su parte Walter Eyzaguirre, especialista en finanzas personales, subrayó que el plazo es un factor clave que determinará el monto de intereses a pagar. A mayor plazo, serán más altos los intereses acumulados a pagar por el crédito.

Por ello Eyzaguirre también recomienda que cuando se realice un prepago de un crédito, se opte por reducir el plazo, en lugar de disminuir el monto de las cuotas, pues así se ahorrará más en intereses.

“Reducir el monto de la cuota te da un falso aire. Yo siempre recomiendo reducir el número de cuotas (el plazo), pues ahorras más en intereses. A menos que tengas problemas financieros para llegar a pagar tu cuota mensual original, entonces en ese caso podrías elegir reducir el monto de la cuota”, señaló Eyzaguirre.

Antes de aceptar una compra de deuda, Equifax recomienda:

Comparar la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA): revisar este indicador permite conocer mejor el costo del financiamiento, pues considera los intereses y otros cargos aplicables al crédito.

Revisar el nuevo plazo: comparar cuántos meses faltan para terminar de pagar el crédito actual frente a la duración de la nueva obligación.

Calcular el total por pagar: contrastar cuánto queda por desembolsar con el cronograma vigente y cuánto se pagaría en total con la nueva propuesta.

Considerar los seguros y otros cargos: estos pueden hacer que dos ofertas aparentemente similares terminen teniendo costos diferentes.

Verificar la cancelación de la deuda anterior: una vez realizado el traslado, revisar que no haya quedado ningún saldo pendiente con la entidad anterior.