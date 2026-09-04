Si bien las cuotas de pago en un crédito suelen ser similares cada mes, el monto que incluyen por concepto de capital e intereses no es igual. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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Al realizar un abono adicional a la cuota de un crédito, el trabajador de la entidad financiera preguntará al cliente: ¿ese monto será un prepago o un adelanto de cuotas? Conocer ambos conceptos será relevante, pues solo una de esas dos opciones permitirá ahorrar en el pago de intereses.

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