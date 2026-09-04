En la cuota de pago de un crédito los dos principales componentes son el monto del capital del crédito y el monto por intereses. Cuando se realiza un prepago (también llamado pago anticipado) se amortiza el capital del crédito. Con ello, se genera un nuevo cronograma de pagos: al reducirse el capital del crédito, también disminuirán los intereses que se cobran por el préstamo de ese capital. Este esquema es similar para cualquier tipo de crédito.

En cambio, cuando se realiza un adelanto de cuotas, se abonan estas cuotas completas, incluyendo el capital y los intereses fijados en el cronograma inicial. En esta opción no se genera un ahorro en el pago de intereses, pues estos son pagados en su totalidad, tal como estaba previsto al inicio del crédito.

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Es por ello que si una persona quiere tener un ahorro financiero en el pago de intereses, se recomienda realizar un prepago, subrayó Julio Cabrera, docente de finanzas en la ISIL.

“Al reestructurarse el cronograma de pagos, la entidad financiera también le preguntará al cliente si quiere reducir el plazo del crédito o el monto de la cuota”, refirió Cabrera.

Sobre esta elección al realizar el prepago, si la persona requiere tener mayor liquidez cada mes, podría optar por reducir el monto de la cuota, manteniendo el plazo del crédito. Pero si no tiene problemas de liquidez, su alternativa sería reducir el plazo del crédito (manteniendo el monto de la cuota), indicó Cabrera. “Igual, con ambas opciones hay reducción en el pago de intereses”, agregó.

¿En qué situación las personas optan por un adelanto de cuotas? Ello ocurre cuando las personas quieren evitar estar pendientes de realizar pagos por varios meses, para reducir el riesgo de olvido en los pagos, indicó Julio Cabrera. “El adelanto de cuotas solo permite evitar los pagos recurrentes, pero no se genera ahorro de intereses. Podría servir para clientes que no les interesa mucho el ahorro de intereses, pero sí olvidarse del pago de cuotas por un tiempo”, indicó el especialista.

“Por ejemplo, tengo un crédito a pagar S/ 1,000 al mes, y tengo S/ 10,000 y quiero evitar pagar los diez siguientes meses, entonces le doy al banco los S/ 10,000 como adelanto de cuotas. Y por los diez próximos meses ya no tengo que pagarle nada al banco”, anotó Cabrera.

Se ahorra más intereses al realizar prepagos en la primera mitad del plazo del crédito

Si bien las cuotas de pago en un crédito suelen ser similares cada mes, el monto que incluyen por concepto de capital e intereses no es igual. Al inicio del pago del crédito alrededor del 90% de la cuota lo conforman los intereses y solo el 10% el capital. Estos porcentajes van cambiando progresivamente de forma inversa con el avance del cronograma de las cuotas y hacia el final el 90% de la cuota lo conforma el capital y solo el 10% los intereses.

Entonces, realizar un prepago en la primera mitad del crédito generará un mayor ahorro en intereses. En cambio, en los últimos años de pago de un crédito, los intereses en cada cuota disminuyen significativamente, por lo que el ahorro en intereses será menor.

Walter Eyzaguirre, especialista en finanzas personales, refiere que en un crédito hipotecario a 20 años, lo recomendable es hacer prepagos sobre todo en los primeros 10 años, pues se genera un ahorro “espectacular” en intereses.

“Y al hacer un prepago se recomienda que sea por un monto equivalente mayor a dos cuotas, para así generar una reducción de intereses más significativa. En el último cuarto del periodo de un crédito ya no tiene mucho sentido hacer un prepago, pues el ahorro de intereses sería mínimo”, sostuvo Eyzaguirre.