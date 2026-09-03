La ampliación de la exoneración del impuesto a la renta sobre los intereses generados por las cuentas de ahorros se extendería hasta fines de 2027, según informó José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

El parlamentario de Ahora Nación indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya habría analizado sobre la necesidad de prolongar la vigencia de esta medida.

“No nos hace sentido de que los intereses, los ahorros, paguen impuestos a la renta. Como repito, la información que tenemos en este momento es que el propio Ministerio de Economía y Finanzas ya se pronunció respecto, con relación a la necesidad de ampliar esta vigencia hasta el fin del 2027”, indicó en declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, diario Gestión reveló que el Ejecutivo evalúa que los intereses obtenidos por los ahorros en bancos, cajas y financieras dejen de estar exonerados del Impuesto a la Renta desde 2027. Esta información está precisada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el MEF.

La medida forma parte de la revisión de beneficios tributarios planteada por el MEF para elevar la recaudación y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El eventual impuesto no recaería sobre el dinero guardado, sino sobre los intereses generados en las cuentas de ahorro.

El mayor impacto recaería en las personas de menores ingresos, que suelen utilizar los depósitos formales como una forma segura de proteger pequeños excedentes de dinero.

Sin embargo, el MEF modificó su postura sobre la eliminación de los beneficios tributarios una vez que lleguen a su fecha de vencimiento.

En un comunicado, el sector dejó sin efecto lo planteado previamente en el MMM y aseguró que no contempla ni ha propuesto aplicar el Impuesto a la Renta a los intereses obtenidos por las cuentas de ahorro.