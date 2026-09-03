En el Congreso se cuestionó gravar con impuestos a los intereses generados por las cuentas de ahorro. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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según informó José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

ya habría analizado sobre la necesidad de prolongar la vigencia de esta medida.

“No nos hace sentido de que los intereses, los ahorros, paguen impuestos a la renta. Como repito, la información que tenemos en este momento es que el propio Ministerio de Economía y Finanzas ya se pronunció respecto, con relación a la necesidad de ampliar esta vigencia hasta el fin del 2027”, indicó en declaraciones a la prensa.

Esta información está precisada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el MEF.

La medida forma parte de la revisión de beneficios tributarios planteada por el MEF para elevar la recaudación y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El eventual impuesto no recaería sobre el dinero guardado, sino sobre los intereses generados en las cuentas de ahorro.

como una forma segura de proteger pequeños excedentes de dinero.

Sin embargo, el MEF modificó su postura sobre la eliminación de los beneficios tributarios una vez que lleguen a su fecha de vencimiento.

En un comunicado, el sector dejó sin efecto lo planteado previamente en el MMM y aseguró que no contempla ni ha propuesto aplicar el Impuesto a la Renta a los intereses obtenidos por las cuentas de ahorro.

José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, indicó que el MEF ya habría analizado la medida. (Foto: Andina)
José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, indicó que el MEF ya habría analizado la medida. (Foto: Andina)

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