Los tres niveles de gobierno (ministerios, regiones y municipalidades) de Perú, en conjunto, invirtieron cerca de S/ 5,203 millones en proyectos durante agosto del 2026, un incremento de 17.2% respecto a similar mes del año pasado, según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, hay matices.

El Gobierno nacional, encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros, ejecutó S/ 1,321.6 millones en el octavo mes del año, una caída de 9.1%. De hecho, en lo que va del 2026 y bajo la dirección de presidentes previos (José Jerí y José María Balcázar), aunque no de forma consecutiva, ha registrado retrocesos en al menos 5 meses.

Por citar un ejemplo, Transportes y Comunicaciones, el sector con más presupuesto asignado para obras en 2026, devengó S/ 412.2 millones en agosto, una caída de 17.7%.

En contraparte, las regiones (S/ 1,475.4 millones) y municipalidades (S/ 2,406 millones) invirtieron montos superiores en 17.7% y 38.5%, respectivamente. En el primer caso, es su segundo incremento seguido, en tanto, en el segundo caso se disparó luego de caer el mes previo.

Inversión pública. Fuente: MEF

Proyección poco halagüeña

Con ello, en lo que va del año, ya se ejecutó S/ 36,687.7 millones, 9% por encima de los S/ 33,641.5 millones de los primeros ocho meses del 2025. Las regiones y municipalidades registran tasas de dos dígitos, mientras que el Gobierno nacional acumuló una expansión de solo 3%.

Vale decir que este resultado a la fecha no “emociona” al Gobierno peruano. En su reciente Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, la proyección para la inversión pública, en términos reales (ajustados por inflación), es que “crezca” 0% este año.

El MEF señala en dicho reporte que “la inversión pública registraría un crecimiento nulo en términos reales [en el 2026], luego del fuerte dinamismo observado en el 2024 y el 2025”.

Es más, aprovecha el MMM para cuestionar la calidad de las obras, pese a los recursos que se entregan a los tres niveles de gobierno.

“En materia de inversión pública, Perú registra una participación relativamente elevada respecto del PBI, aunque los indicadores de calidad de infraestructura y eficiencia sugieren espacios de mejora. En el 2024, la inversión pública alcanzó 5.2% del PBI, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina. Sin embargo, la calidad de la infraestructura se ubica por debajo de la observada en economías de referencia y en algunos pares regionales ”, advierte.

El ministerio agrega que en el 2025, el Índice de Gestión de las Inversiones Públicas (IGEIP), elaborado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), evidencia que las principales limitaciones se concentran en las fases de Programación Multianual y Ejecución, con mayores rezagos en los gobiernos locales.

Avance de la inversión

Otra forma de ver cómo avanza en el año la inversión pública es con el porcentaje ejecutado respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) que posee a la fecha.

Así, de los S/ 70,821.7 millones con los que cuenta el país para obras, a cuatro meses de culminar el año, aún le queda la mitad en espera. Es decir, tendrá el reto, hasta diciembre, de devengar más de S/ 34,134 millones.

En lo que va del año, ya se ejecutó S/ 36,687.7 millones, 9% por encima de los S/ 33,641.5 millones de los primeros ocho meses del 2025. (Foto: Andina)

En detalle, el Gobierno nacional es el que más ha avanzado: de los S/ 21,446.8 millones con los que cuenta, ya ejecutó el 64.5%.

Entre los cinco sectores que tienen asignados más de S/ 1,000 millones para proyectos este año, el que queda atrás es educación: de su PIM de S/ 2,007.1 millones ha invertido S/ 1,082.3 millones, es decir, el 53%.

Las otra cuatro carteras: Transportes y Comunicaciones; Presidencia del Consejo de Ministros; Defensa; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Salud alcanzan avances de entre 60% y 80%.

A nivel de subnacionales, las regiones avanzaron un 55.7%: de S/ 17,315.3 millones, ejecutaron S/ 9,652.6 millones; y las municipalidades lograron invertir solo el 41.2%, es decir, S/ 13,209 millones de S/ 32,059.5 millones.